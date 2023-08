Đảng của ông Hun Sen thắng lớn, chủ trương hợp tác với đảng FUNCINPEC

Dự trữ ngoại hối của Campuchia tăng 18,4 tỉ USD Ngày 31-7, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) công bố dự trữ ngoại hối của Campuchia tính đến tháng 6-2023 tăng lên 18,4 tỉ USD, tăng 3,2% so với 17,82 tỉ USD vào cuối năm 2022. “Dự trữ ngoại hối có thể đảm bảo việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong bảy tháng tới” - trích báo cáo của NBC. Dự trữ ngoại hối thuộc quyền kiểm soát của NBC bao gồm ngoại tệ, vàng và quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Theo báo Khmer Times, phát biểu tại cuộc họp tổng kết sáu tháng, Tổng Giám đốc NBC Kimty Kormoly dự đoán nền kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng 5,6% trong năm 2023, so với mức 5,2% hồi năm ngoái. Thành quả này có được nhờ vào việc xuất khẩu các sản phẩm may mặc và nhiều sản phẩm khác, cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, nông nghiệp, xây dựng và bất động sản. Ông Kormoly cũng cho biết tỉ lệ lạm phát của Campuchia giảm xuống mức 1,2% trong nửa đầu năm nay, từ mức 4,1% trong nửa cuối năm ngoái.