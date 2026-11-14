Cuộc gặp lịch sử giữa các ông: Trump- Tập- Putin, Ukraine nguy cơ bị gạt khỏi bàn cờ, trật tự toàn cầu có thể đổi chiều?

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Nhà Trắng xác nhận lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc.

Thông tin được trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng công bố ngày 14/11. Đây được xem là cuộc tiếp xúc đặc biệt quan trọng giữa ba cường quốc có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Cuộc gặp diễn ra khoảng 9 tháng sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực, khiến hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau hơn 50 năm không còn bị ràng buộc bởi các giới hạn theo hiệp ước này.

Vấn đề hạt nhân và chiến sự Iran là trọng tâm

Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp có thể mở ra cơ hội để ba nước đạt được thỏa thuận về kho vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026. Sau đó, ông Trump bác bỏ đề xuất của Moscow về việc gia hạn thêm một năm, đồng thời yêu cầu xây dựng một thỏa thuận mới có tính hiện đại hóa và cải tiến, trong đó phải có sự tham gia của Trung Quốc.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận ngay tại cuộc gặp được đánh giá khá thấp.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump nói với Reuters rằng Washington không kỳ vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Thay vào đó, cuộc gặp được xem là bước khởi đầu cho các cuộc trao đổi về vấn đề này.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài vấn đề hạt nhân, ông Trump dự kiến thảo luận với ông Tập Cận Bình và ông Putin về cuộc chiến tại Iran.

Đáng chú ý, theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến cuộc chiến Nga - Ukraine trong cuộc gặp ba bên.

Tỷ phú Elon Musk cũng sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, nhưng không tham gia cuộc họp. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không có kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á lần này.

Gợi nhớ Hội nghị Yalta lịch sử năm 1945

Cuộc gặp dự kiến tại Thâm Quyến đang được so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô cùng thảo luận về trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ sự tương đồng này. Ông cho rằng các thỏa thuận đạt được tại Thâm Quyến không thể bị áp đặt lên những quốc gia khác, dù vẫn đánh giá cuộc gặp là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại cuộc gặp có thể trở thành diễn đàn để các cường quốc thảo luận về một thỏa thuận liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Thời gian qua, ông Trump theo đuổi chính sách tăng cường quan hệ với cả ông Tập Cận Bình và ông Putin, bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung từng bùng phát trong năm trước và cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Cuộc gặp ba bên sắp tới vì thế được chú ý không chỉ bởi sự hiện diện của ba nhà lãnh đạo, mà còn bởi những vấn đề an ninh và địa chính trị có khả năng tác động sâu rộng đến trật tự thế giới.