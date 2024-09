Lý giải quan điểm của bà Harris và ông Trump về việc tái tranh luận

The Guardian ngày 22/9 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kalama Harris mới đây cho biết đang cố gắng tìm kiếm cơ hội tranh luận lần hai với cựu Tổng thống Donald Trump, sau màn chạm trán trên truyền hình hôm 10/9.

Thông báo trên mạng xã hội X, bà Harris viết: "Tôi vui mừng chấp nhận tham gia cuộc tranh luận sẽ tổ chức vào ngày 23/10 bởi CNN và hy vọng ông Trump sẽ đến”. Bà Harris đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh cả hai ứng viên đang cùng chạy đua nước rút trước cuộc tổng tuyển cử toàn nước Mỹ diễn ra vào ngày 5/11 tới.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không có thêm cuộc tranh luận với đối thủ Kalama Harris. Ảnh: Getty

Các nhà quan sát nhận định, bà Harris muốn có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn nữa, bởi trong cuộc tranh luận hôm 10/9, bà đã đặt ông Trump vào thế phòng thủ, với hàng loạt các phát ngôn công kích vào chương trình nghị sự, cũng như các rắc rối pháp lý mà ông phải đối mặt.

Ngoài ra, động lực khiến bà Harris vẫn muốn có một màn tranh luận kế tiếp là vì kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng viên vẫn đang cạnh tranh quyết liệt và cựu Tổng thống Trump dường như có lợi thế hơn về chính sách kinh tế, nhập cư vốn là mối quan tâm được các cử tri đặt lên hàng đầu.

Trước đó, ông Donald Trump cũng đưa ra tuyên bố liên quan đến việc tranh luận trên mạng xã hội Truth, nhưng cho biết sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc tranh luận nào. Tại một sự kiện ở Tucson, Arizona, ông Trump từng chia sẻ: "Vì chúng ta đã có hai cuộc tranh luận (với ông Biden và bà Harris) và đều thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao cũng muộn rồi, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu". Hôm 20/9, quá trình bỏ phiếu sớm đã bắt đầu tại 3 bang Minnesota, Nam Dakota và Virginia.

Giới chuyên gia đánh giá, quyết định trên của ông Trump và nhóm cộng sự tranh cử mang tính chiến thuật. Bryan Lanza, cố vấn cấp cao của chiến dịch chia sẻ với CNN: "Chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong các buổi phỏng vấn, sự kiện vận động, đến thăm các bang hơn là tham gia một cuộc tranh luận được sắp xếp để gây bất lợi cho ông Trump".

Ông Trump và bà Harris tranh luận trên truyền hình hôm 10/9. Ảnh: Reuters

Theo kết quả khảo sát của New York Times, Đại học Siena và Philadelphia Inquirer được công bố hôm 19/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đều giành được 47% ủng hộ từ nhóm cử tri có thể đi bỏ phiếu trên toàn quốc.

Nêu quan điểm liên quan đến tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên, Alyssa Farah Griffin - Cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời ông Trump cho rằng tuyên bố trên chưa chắc đã là quyết định cuối cùng của ông Trump, dự đoán rằng ông có thể đổi ý khi ngày bầu cử 5/11 đến gần.

Bà Alyssa cho hay: "Nếu sự ủng hộ bà Harris nhận được trong các khảo sát gia tăng, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh vài tuần sau, ông Trump sẽ nói "tôi thách bà ấy tham gia tranh luận". Nếu cuộc đua trở nên sít sao hơn trong 8 tuần cuối, ông Trump sẽ cần một khoảnh khắc đặc biệt để duy trì khả năng cạnh tranh với đối thủ".

Được biết, bà Harris hôm 20/9 thông báo với Ủy ban Bầu cử Liên bang rằng chiến dịch tranh cử của bà đã chi 174 triệu USD trong tháng trước, gấp 3 lần so với con số 61 triệu USD mà chiến dịch của ông Trump bỏ ra trong cùng kỳ. Như vậy, tính đến hết tháng 8, chiến dịch của bà Harris có 235 triệu USD, cao hơn so với đầu tháng. Còn chiến dịch của ông Trump ghi nhận 135 triệu USD, giảm khoảng 17 triệu USD so với đầu tháng.

Financial Times cho hay, lợi thế tài chính giúp những quảng cáo của bà Harris được phủ sóng rộng rãi trên truyền hình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn luôn khó đoán định. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dù huy động được ít tiền hơn. Ngoài ra, cả ông Trump và cựu Tổng thống George W. Bush đều không được đánh giá cao trong các cuộc tranh luận, nhưng sau đó vẫn giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nhà phân tích Stephen Collinson từ CNN thì lưu ý, phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để cuộc tranh luận tổng thống tác động tới cử tri và tạo ra ấn tượng mới về các ứng viên. Đặc biệt, ông Collison nhấn mạnh, luôn tồn tại khả năng sẽ xảy ra các sự kiện gây sốc trong và ngoài nước trong hai tháng tới và chúng sẽ làm thay đổi cán cân một cách bất ngờ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]