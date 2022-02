"Cuộc chiến toàn diện" của Hồng Kông

Reuters nhận định Hồng Kông (Trung Quốc) đang bước vào "cuộc chiến toàn diện" nhằm kiểm soát dịch Covid-19 với sự hỗ trợ của chính quyền trung ương.

Hai quan chức Hồng Kông ngày 20-2 cho biết đặc khu này đã thiết lập thêm các trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc lên tới 4 con số và nhiều bệnh viện quá tải. Ngày 19-2, Hồng Kông ghi nhận 6.063 ca mắc Covid-19. Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho rằng các biện pháp chống Covid-19 mới sẽ nâng cao khả năng chống dịch của Hồng Kông.

Quan chức đặc khu John Lee xác nhận họ đang bước vào "cuộc chiến toàn diện" nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Giám đốc Cơ quan Y tế và Thực phẩm Hồng Kông Sophia Chan cho hay nhà chức trách đặc khu sẽ cân nhắc siết chặt biện pháp giãn cách xã hội, đồng thời xét nghiệm Covid-19 bắt buộc cho 7,5 triệu người.

Trung Quốc vừa gửi các chuyên gia dịch tễ học, nhân viên y tế, hơn 100 người giúp xét nghiệm Covid-19 và xe lưu động tới Hồng Kông để hỗ trợ. Chính quyền đặc khu này dự kiến mất khoảng 3 tháng để kiềm chế dịch Covid-19.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần rồi kêu gọi Hồng Kông thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để dập dịch, bảo đảm chiến lược "zero Covid" (không sống chung với Covid-19).

Nhân viên y tế làm việc bên ngoài một bệnh viện ở Hồng Kông ngày 19-2 Ảnh: REUTERS

Hồng Kông vật lộn với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng một phần là do biến thể Omicron. Biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Hồng Kông vào cuối tháng 12 năm ngoái - muộn hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Hồng Kông thi hành chính sách cho tất cả bệnh nhân Covid-19 nhập viện dù chỉ mắc triệu chứng nhẹ. Điều đó - cộng thêm tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 thấp (chỉ có 43% người từ 70-79 tuổi và 27% người trên 80 tuổi tiêm đủ 2 liều vắc-xin) - khiến nhiều bệnh viện ở Hồng Kông quá tải khi đối mặt với làn sóng Omicron. Riêng ngày 16-2, 12.000 bệnh nhân phải chờ đợi giường bệnh. Tính đến ngày 20-2, Hồng Kông có 46.763 ca mắc Covid-19 và 276 ca tử vong.

Trong khi đó, biến thể Omicron cũng dẫn đến nhiều ca tử vong hơn so với biến thể Delta ở Mỹ. Kể từ ngày 24-11-2021 - khi Nam Phi báo cáo ca nhiễm Omicron đầu tiên - Mỹ ghi nhận hơn 30.163.600 ca mắc và hơn 154.750 ca tử vong mới do biến thể này. Để so sánh, từ ngày 1-8 đến 31-10-2021, Mỹ có 10.917.590 ca mắc và 132.616 ca tử vong do Delta. Theo báo The New York Times, số người chết trong làn sóng Omicron ở Mỹ cao hơn khoảng 17% so với số người chết trong làn sóng Delta.

Trong một diễn biến tích cực về dịch Covid-19, Úc sẽ chào đón du khách quốc tế trở lại từ ngày 21-2, sau gần 2 năm phong tỏa biên giới. Theo đó, du khách tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ sẽ không phải cách ly khi tới Úc. Những người chưa tiêm chủng đầy đủ vẫn chịu biện pháp cách ly theo quy định. Úc là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cao nhất thế giới: hơn 94% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều; số ca tử vong do Covid-19 dưới 5.000 người cho đến nay.

