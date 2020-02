COVID-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc chỉ mới bắt đầu bùng phát?

WHO: Không biết được COVID-19 sẽ lây lan đến mức nào Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 ở Đức, Tổng giám đốc (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 15-2 cho biết vẫn rất lo ngại về tình hình dịch virus COVID-19 ở TQ, hãng tin Reuters cho hay. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh: Số lượng ca lây nhiễm vẫn không ngừng tăng và ngày càng có thêm nhiều báo cáo về số lượng nhân viên y tế TQ tử vong vì dịch bệnh ở Vũ Hán. Cũng theo người đứng đầu WHO, thế giới hiện chưa có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả mà chỉ có thể chống đỡ khi dịch đã bắt đầu bùng phát mạnh. “Chúng ta ném tiền vào một ổ dịch và khi hết dịch, chúng ta quên nó đi và không làm gì để ngăn chặn những đợt dịch tiếp theo. Chúng ta phải tận dụng cơ hội khi vừa tan dịch để chuẩn bị” - ông Ghebreyesus nói.