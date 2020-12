Chống Covid-19: Dấu ấn của Việt Nam

Các nhân viên y tế vỗ tay sau khi cụ bà Margaret Keenan, 90 tuổi, được tiêm vắc-xin của Pfizer và BioNtech tại TP Coventry - Anh hôm 8-12 Ảnh: REUTERS Bước ngoặt của cuộc chiến Anh chính thức triển khai chương trình tiêm phòng đại trà vắc-xin Covid-19 của 2 hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) cho người dân vào ngày 8-12 (giờ địa phương). Cụ bà Margaret Keenan, người sẽ bước sang tuổi 91 vào tuần tới, là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc-xin của hai hãng nói trên tại Bệnh viện Đại học Coventry. Cụ Keenan chia sẻ đây là món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất vì nhờ đó cụ sẽ được ở bên cạnh người thân trong năm mới sau gần một năm sống riêng. Là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu với hơn 61.000 ca tử vong do Covid-19, chính phủ Anh triển khai tiêm phòng vắc-xin của Pfizer và BioNTech trước cả Mỹ và Liên minh châu Âu. Theo hãng tin Reuters, Anh đã đặt mua 40 triệu liều vắc-xin của Pfizer - BioNTech, đủ dùng cho khoảng 20 triệu người vì mỗi người cần tiêm 2 liều. Tổng cộng, Anh đã đặt mua 357 triệu liều của 7 loại vắc-xin Covid-19 khác nhau. Chương trình của Anh được xem là bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch. Nga và Trung Quốc cũng bắt đầu tiêm chủng đại trà cho người dân trước khi các cuộc thử nghiệm cuối cùng về tính an toàn và hiệu quả hoàn tất. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 8-12 ký sắc lệnh nhằm bảo đảm vắc-xin Covid-19 do chính phủ mua sẽ ưu tiên cho người dân trước khi hỗ trợ các nước khác. Một quan chức khẳng định Washington tin tưởng sẽ có đủ vắc-xin cho tất cả những người có nhu cầu trước cuối quý II năm tới. Phát ngôn viên của Pfizer cho biết chính phủ Mỹ ban đầu đặt hàng 100 triệu liều và lô hàng sẽ được chuyển ngay sau khi Pfizer được cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin từ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Dự kiến FDA sẽ cấp phép cho 2 hãng dược Pfizer - BioNTech và Công ty Moderna sớm nhất lần lượt vào ngày 10 và 17-12. Tướng Gus Perna, người phụ trách hậu cần cho "Chiến dịch Thần tốc" của chính phủ Mỹ, sẽ chỉ huy lực lượng phối hợp gồm binh sĩ và chuyên gia y tế sẵn sàng phân phối vắc-xin trên toàn nước Mỹ trong vòng 24 giờ sau khi được cấp phép. Xuân Mai