Cháy nổ 'như thảm họa' khiến nhiều người chết ở căn cứ quân sự Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết "sự việc nghiêm trọng" gây ra đám cháy lớn ở căn cứ quân sự Wainwright, phía tây tỉnh Alberta, vào tối 17/10. Trong cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty xác nhận có thương vong và nói rằng "chưa từng thấy sự việc nào tương tự trong thời gian gần đây".

Giới chức Canada chưa cung cấp thông tin chi tiết về thương vong cụ thể, cũng như bản chất của sự việc. "Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong những giờ và những ngày tới", Bộ trưởng McGuinty cho hay.

Nhân viên y tế đưa người bị thương đi cấp cứu sau sự việc tại căn cứ Wainwright, Canada, ngày 17/10. Ảnh: AP

Hãng tin Global News của Canada dẫn lời các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong sự việc. Một nguồn tin nói rằng vụ nổ xảy ra trong cuộc diễn tập bắn đạn thật, dường như do đạn bắn trúng đường ống hoặc giếng khí đốt trong căn cứ.

Một số bệnh viện ở Alberta đã đặt trong tình trạng "cảnh báo màu cam", cấp độ được áp dụng khi xảy ra sự việc gây thương vong lớn hoặc thảm họa khiến nhiều bệnh nhân phải nhập viện cùng lúc.

Warren Thirsk, bác sĩ tại bệnh viện ở thành phố Edmonton, cách căn cứ khoảng 200 km, nói với đài truyền hình CBC rằng các cơ sở y tế ở Wainwright đang "hoàn toàn quá tải" do lượng lớn nạn nhân cần chăm sóc.

"Bệnh nhân nhiều đến mức chẳng ai trong chúng tôi muốn đếm nữa. Đây là một thảm họa. Những thảm họa kiểu như thế này chỉ xảy ra khoảng 15-25 năm một lần", vị bác sĩ nói.

Chính quyền thị trấn Wainwright thông báo đám cháy đã lan rộng nhanh chóng do gió lớn, sau đó cho biết ngọn lửa đã được kiểm soát, nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục theo dõi khu vực.

Các nhân viên y tế và binh sĩ tại Trung tâm Y tế Wainwright ngày 17/10. Ảnh: AP

Thủ tướng Carney cho biết chính phủ Canada đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức tỉnh Alberta và chính quyền địa phương.

Wainwright là một trong những cơ sở quân sự lớn và bận rộn nhất của Canada. Đây là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Cơ động tác chiến, nơi đào tạo các đơn vị trong điều kiện huấn luyện sát với thực tế, cũng như trung tâm huấn luyện cơ bản cho bộ binh nước này.