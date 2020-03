Bước đi mới nhất chống Covid-19 của ông Tập Cận Bình

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 00:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc – ông Tập Cận Bình đã có nhiều bước đi mới nhằm đẩy mạnh công tác chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc và sớm kết thúc dịch bệnh tại quốc gia này.

Ngày 2.3, phát biểu trong chuyến thăm một số bệnh viện tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết, đã chỉ đạo thành lập một loạt các trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia nhằm hỗ trợ ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19.

“Cần có những nỗ lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh và Trung Quốc phải cung cấp công nghệ để hỗ trợ chiến dịch này”, ông Tập cho biết.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh sinh học gắn liền với an ninh quốc gia. Ông Tập nhấn mạnh, làm mọi thứ có thể để cứu sống nhiều bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch nước Trung Quốc (ảnh: RFI)

“Trung Quốc sẽ kết hợp các loại thuốc Tây y và thuốc truyền thống để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19”, ông Tập nói.

“Trung Quốc sẽ có được những công nghệ then chốt cùng quyền sở hữu trí tuệ để đưa ra các sản phẩm và ứng dụng để bảo vệ sức khỏe cho mọi người”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Ngày 2.3, trung tâm nghiên cứu lâm sàng thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được thành lập. Đây là trung tâm thí nghiệm đầu tiên nghiên cứu về Covid-19 thuộc PLA.

“Sau khi thành lập trung tâm nghiên cứu, kết quả xét nghiệm của chúng tôi có thể được báo cáo trực tiếp mà không cần gửi đến các đơn vị khác để xem xét lại. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chờ điều trị của bệnh nhân”, ông Li Boan – giám đốc trung tâm nghiên cứu mới thành lập, cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh của quân đội Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Ngoài trung tâm nghiên cứu, một lực lượng quốc phòng về an ninh sinh học cũng lần đầu tiên được thành lập, trực thuộc quân đội Trung Quốc, do ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch Quân ủy.

“Việc thành lập lực lượng quốc phòng về an ninh sinh học cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với thảm họa sinh học hoặc chiến tranh sinh học tiềm tàng”, một số chuyên gia Trung Quốc cho biết.

“Trung Quốc đã quyết định đưa an toàn sinh học vào hệ thống an ninh quốc gia, lên kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro an toàn sinh học và tăng cường sự toàn diện khả năng quốc gia trong bảo vệ an ninh sinh học cũng như sức khỏe cộng đồng”, Wu Qian, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Năm 2006, Trung Quốc đã cố gắng thành lập một đơn vị quân đội tập trung vào bảo vệ sức khỏe nhưng chưa thành công. Đây là lần đầu tiên nước này có lực lượng quân đội chính quy với nhiệm vụ bảo vệ an ninh sinh học.

