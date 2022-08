Bị bắt giữ vì cáo buộc phản quốc, cựu tướng Ukraine dùng súng bắn trả

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 20:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cựu thiếu tướng quân đội Ukraine bị bắt giữ trong bối cảnh Kiev thực hiện chiến dịch truy quét những quan chức bị tình nghi là có liên quan tới Nga.

Khẩu súng thu giữ tại nhà cựu thiếu tướng tình báo Ukraine bị bắt giữ (ảnh: Pravda)

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo, họ đã bắt giữ một cựu tướng tình báo Ukraine với cáo buộc phản quốc, âm mưu giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Danh tính người bị bắt giữ không được SBU tiết lộ vì lý do an ninh.

Theo SBU, cựu tướng tình báo bị bắt giữ từng chuyển những thông tin tuyệt mật từ Kiev cho quân đội Nga. Trước khi rời quân đội, người này từng giữ chức phó lãnh đạo Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukriane.

“Người bị bắt giữ từng giữ chức phó lãnh đạo Cục Tình báo từ năm 2008 đến 2010. Ông ta cũng từng nắm vị trí cao tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Ukraine”, SBU thông báo.

SBU tiết lộ, khi bị các nhân viên an ninh bất ngờ khám xét nhà, cựu tướng này đã rút súng lục chống trả.

“Người này hiện đang bị tạm giữ. Cuộc điều tra hình sự đang tiếp tục để làm rõ tất cả các tình tiết liên quan đến nghi phạm”, SBU cho hay.

Theo SBU, cựu tướng Ukraine bị bắt giữ được tình báo Nga chú ý vì từng đưa ra các quan điểm ủng hộ Điện Kremlin. Trước khi Ukraine tách khỏi Liên Xô (1991), ông này từng có thời gian học tập ở Nga.

“Theo chỉ thị của quân đội Nga, ông ta thu thập thông tin bí mật lưu hành nội bộ trong Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo Ukraine để gửi cho Moscow. Thông tin về hoạt động của các khu phức hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine cũng bị nhắm đến”, SBU cáo buộc.

Vụ bắt giữ của SBU diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đang nỗ lực cải tổ chính quyền nhằm lấy lại lòng tin của phương Tây.

Hồi giữa tháng 7, ông Zelensky đã thông báo về việc bắt giữ cựu lãnh đạo SBU tại vùng Crimea – ông Oleg Kulinich – với cáo buộc hợp tác với quân đội Nga. Ông Zelensky khẳng định giới chức Ukraine có đầy đủ bằng chứng để kết tội ông Kulinich.

Vài ngày sau đó, ông Zelensky tuyên bố cách chức Giám đốc SBU Ivan Bakanov và Tổng Công tố Iryna Venediktova sau khi phát hiện nhiều trường hợp “phản quốc” làm việc dưới quyền 2 quan chức này.

Hôm 25/7, ông Zelensky ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan – chỉ huy Lực lượng Hoạt động đặc biệt của quân đội Ukraine ở Donbass. Lý do ông Halahan bị sa thải không được tiết lộ, nhưng một số hãng truyền thông Ukraine đồn đoán rằng, ông Halahan có thể “dính líu” đến Nga.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-bat-giu-vi-cao-buoc-phan-quoc-cuu-tuong-ukraine-dung-sung-ban-tra-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-bat-giu-vi-cao-buoc-phan-quoc-cuu-tuong-ukraine-dung-sung-ban-tra-a563670.html