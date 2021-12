"Bệnh lạ" xuất hiện khiến 89 người chết ở Nam Sudan, WHO gấp rút điều tra

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 00:30 AM (GMT+7)

Hôm 14.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một nhóm y tế phản ứng nhanh vừa được cử tới Nam Sudan để điều tra một “căn bệnh lạ” khiến 89 người chết chỉ trong thời gian ngắn.

WHO lo ngại về “bệnh lạ” xuất hiện ở Nam Sudan (ảnh: Daily Mail)

Trước đó, Bộ Y tế Nam Sudan đã thông báo về sự xuất hiện của một căn bệnh bí ẩn, giết chết nhiều người ở thị trấn Fangak, bang Jonglei của nước này. Đây cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở Nam Sudan hồi tháng 8, khiến nhiều người thiệt mạng, mất nhà cửa.

Ban đầu, các quan chức của Bộ Y tế Nam Sudan nghi ngờ những ca tử vong ở Jonglei là do bệnh tả. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhiều mẫu bệnh phẩm cho thấy đây là một “bệnh lạ”.

“Chúng tôi quyết định cử một nhóm y tế phản ứng nhanh tới Nam Sudan để đánh giá, điều tra rủi ro và thu thập các mẫu bệnh phẩm. Chúng tôi nhận được thông tin rằng ít nhất đã có 89 người chết vì bệnh này”, WHO thông báo.

Nhóm điều tra của WHO phải tới bang Jonglei, Nam Sudan bằng trực thăng, do hệ thống giao thông ở bang này vẫn chưa thể khôi phục sau lũ lụt. Ở bang Unity, Nam Sudan, lũ rút đã làm lây lan dịch sốt rét và khiến tình trạng suy dinh dưỡng do thiếu thực phẩm ở trẻ em ngày càng trầm trọng.

Lũ lụt tàn phá Nam Sudan (ảnh: Daily Mail)

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 700.000 người ở Nam Sudan đã bị ảnh hưởng do trận lũ lụt tồi tệ nhất ở nước này trong vòng 60 năm trở lại đây. Tình trạng thiếu lương thực, dịch bệnh lây lan sau lũ khiến hệ thống y tế Nam Sudan chịu áp lực rất lớn.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng suy dinh dưỡng ở Nam Sudan. Mức độ suy dinh dưỡng ở trẻ em nước này nghiêm trọng gấp 2 lần khuyến cáo của WHO. Số trẻ em phải nhập viện vì suy dinh dưỡng cũng tăng gấp đôi sau trận lũ kinh hoàng”, Medecins Sans Frontieres – Tổ chức từ thiện quốc tế đang hoạt động ở Nam Sudan – cho biết.

“Chúng tôi không có chỗ nào để ngủ. Không có màn chống muỗi còn người mắc bệnh thì xuất hiện khắp nơi”, Nyatuak Koang – bà mẹ 2 con ở bang Jonglei – nói.

Gần một thập kỷ sau khi giành được độc lập từ cuộc nội chiến, Nam Sudan đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang, thiên tai do biến đối khí hậu và dịch bệnh. Gần như toàn bộ dân số nước này sống nhờ vào viện trợ lương thực quốc tế. Các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục ở Nam Sudan chủ yếu do Liên Hợp Quốc cung cấp, theo Daily Mail.

Nguồn: http://danviet.vn/benh-la-xuat-hien-khien-89-nguoi-chet-o-nam-sudan-who-gap-rut-dieu-tra-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/benh-la-xuat-hien-khien-89-nguoi-chet-o-nam-sudan-who-gap-rut-dieu-tra-50202115120283216.htm