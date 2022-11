Bên trong làng cổ động viên dành cho du khách ít tiền tới Qatar xem World Cup 2022

Đối với những người hâm mộ không dư dả tài chính, ở tại các ngôi làng cổ động viên là một lựa chọn không tồi.

Việc tìm chỗ ăn ở sát kỳ World Cup được dự báo sẽ nóng lên khi khoảng 1,5 triệu cổ động viên tới Qatar trong sự kiện kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 20/11.

Jimmy và Kennis Leung nằm trong số những người hâm mộ tới làng cổ động viên sớm nhất, nhận nơi ở vào ngày 17/11. “Họ xây dựng chốn ăn ở này cho cổ động viên trên sa mạc”, Jimmy nói trên CNN. “Ở khách sạn dài ngày rất tốn kém nên đây là lựa chọn tốt”.

Nơi ở phục vụ số đông các cổ động viên được Qatar dựng nên trên sa mạc.

Làng cổ động viên nằm cách trung tâm thủ đô Doha, Qatar, khoảng 20 phút đi tàu điện. Có vô số dãy nhà di động, được sắp xếp thành các màu khác nhau và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trải dài trên sa mạc.

Khu vực này cũng có sân bóng rổ, phòng tập gym, màn hình TV lớn để các cổ động viên nghỉ ngơi và thư giãn.

Có mặt tại khu làng cổ động viên vào ngày 18/11, phóng viên CNN nhận thấy vẫn còn tương đối nhiều chỗ trống. Có lẽ số đông các cổ động viên sẽ tới sau khi World Cup trở nên nóng hơn.

Đây là lựa chọn rẻ nhất mà các cổ động viên có thể lựa chọn thay vì ở tại khách sạn đắt đỏ.

Di chuyển ở làng cổ động viên có một chút phức tạp. Cặp đôi Jimmy và Kennis Leung thừa nhận họ từng bị lạc. Tốt nhất là liên lạc với nhân viên để họ đưa xe điện tới đón tận cửa.

Cặp đôi làm việc cho một công ty truyền thông ở Hong Kong và tới Qatar để xem đội tuyển Hà Lan thi đấu. “Hiện khu vực này rất yên tĩnh nhưng có nhiều lựa chọn đồ ăn và các phòng đều tương đối đẹp, có điều hơi nhỏ”, Kennis nói.

Đối với các cổ động viên “ít tiền”, không dư dả để ở khách sạn. Ban tổ chức World Cup 2022 ở Qatar đã xây dựng 8 ngôi làng cổ động viên, cung cấp nơi ở dạng cabin.

Cặp đôi Jimmy và Kennis Leung tới Qatar vào ngày 17/11.

Một số cổ động viên hơi thất vọng vì sự đơn giản đến mức thiểu. “Có rất nhiều khoang cabin, có màn hình lớn chiếu các trận đấu. Cơ sở vật chất tương đối tốt nhưng chỉ có vậy”, Fei Peng đến từ Trung Quốc nói. “Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi vì ở tại Doha rất đắt đỏ”.

Theo ban tổ chức World Cup, một đêm ở ngôi làng cổ động viên có giá 207 USD. Đối với các du khách muốn hòa mình với thiên nhiên, ngắm các vì sao, có lựa chọn ở tại làng Al Khor với mức giá 423 USD/đêm.

Những địa điểm sang trọng hơn đều có giá hơn 1.000 USD/đêm. Nhiều cổ động viên am hiểu khu vực Trung Đông có thể lựa chọn ở tại các quốc gia láng giềng Qatar và đáp máy bay sang xem các trận bóng World Cup.

Bên trong một căn phòng dành cho các cổ động viên.

Hãng Qatar Airways hồi tháng 5 đã thông báo tăng chuyến bay qua lại giữa Dubai, Jeddah, Kuwait, Muscat và thành phó Riyadh.

Các công dân ở Riyadh, Dubai hay Abu Dhabi cũng có thể lái xe tới Doha với quãng đường tối đa 7 giờ xe chạy.

Ở Qatar, mặc dù là mùa đông nhưng các cổ động viên cần sẵn sàng đối phó với ánh nắng chói chang. Nhiệt độ ở Qatar hiện giao động từ 28 – 30 độ C, tương đối mát mẻ hơn so với mùa hè có thể lên tới 42 độ C.

Ghế ngồi ngoài trời phục vụ xem bóng đá trên màn hình lớn.

Nhưng nếu cổ động viên đến từ các quốc gia ôn đới, mức nhiệt độ trên vẫn có thể được coi là khắc nghiệt. Đi bộ quá lâu dưới ánh nắng sẽ gây khát nước và mệt mỏi nhanh chóng.

Ban tổ chức World Cup khuyến cáo các cổ động nên tìm chỗ đứng trong bóng râm, tránh ánh nắng Mặt trời trực tiếp. Vào buổi tối, nhiệt độ ở Qatar không quá chênh lệch so với ban ngày và độ ẩm cao.

May mắn là Qatar đã lắp điều hòa nhiệt độ ở toàn bộ 8 sân vận động World Cup. Thiết kế đặc biệt cũng giúp các sân bóng tránh hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài.

