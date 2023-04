Báo Nga nêu nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của siêu tăng T-14 Armata ở Ukraine

T-14 Armata là mẫu xe tăng chủ lực hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Hồi đầu năm nay, có những thông tin về việc Nga đưa mẫu xe tăng hiện đại nhất tới chiến trường miền đông Ukraine. Nhưng đây là lần đầu tiên báo Nga thông tin về nhiệm vụ chiến đấu của siêu tăng T-14 Armata.

Theo Sputnik, siêu tăng T-14 Armata đang tham gia tấn công các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, vì một số lý do, mẫu xe tăng hiện đại nhất của Nga không "tham gia các nhiệm vụ tấn công trực tiếp", nguồn tin am hiểu vấn đề nói trên Sputnik. Nói cách khác, nhiệm vụ của siêu tăng Armata là yểm trợ hỏa lực, tập kích mục tiêu đối phương từ khoảng cách an toàn.

Nguồn tin cũng cho biết, quân đội Nga đã lắp thêm "lớp bảo vệ ở hai bên sườn cho siêu tăng Armata để đối phó với các tên lửa chống tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine".

Nguồn tin xác nhận kíp điều khiển siêu tăng Armata đã tham gia huấn luyện bắn đạn thật tại nhiều khu vực ở vùng Donbass để làm quen địa hình và môi trường chiến đấu.

T-14 Armata được coi là mẫu xe tăng chủ lực thế hệ 3 đầu tiên trên thế giới với thiết kế độc đáo dạng module, cũng như phần tháp pháo được điều khiển từ xa. Kíp vận hành xe tăng ngồi ở khoang riêng biệt, nằm tách biệt với khoang chứa đạn và nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp xe tăng trúng đạn của đối phương, kíp vận hành có khả năng cao sẽ sống sót nếu thoát ra ngoài kịp thời.

Siêu tăng T-14 Armata nặng 55 tấn, sử dụng pháo nòng trơn cỡ 125mm và được trang bị một súng máy điều khiển từ xa cỡ 7,62mm. Xe tăng có tầm bắn xa hiệu quả 5km và xa nhất lên tới 12km.

Không rõ quân đội Nga hiện sở hữu bao nhiêu siêu tăng T-14 Armata nhưng số lượng được cho là rất hạn chế.

