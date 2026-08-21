Báo Mỹ hé lộ về chiến dịch bí mật vận chuyển dầu qua Hormuz của Washington

Axios hôm 19/8 dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ trong khuôn khổ chiến dịch đã diễn ra vài tuần qua, mỗi đêm có từ 15 - 20 tàu chở dầu di chuyển ra vào eo biển Hormuz thông qua một tuyến phía nam, dọc theo bờ biển Oman. Nhờ đó, khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương một nửa sản lượng trước xung đột, đang được vận chuyển ra khỏi eo biển chiến lược này và đưa vào thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo các quan chức Mỹ, chiến dịch bí mật do Mỹ dẫn đầu qua eo biển Hormuz đang giúp giảm thiểu một trong những tác động nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột là sự gián đoạn nguồn cung dầu cho thế giới. Ảnh: Axios

Theo các nguồn tin giấu tên, lực lượng đặc nhiệm phụ trách chiến dịch nhận lệnh từ sở chỉ huy của quân đội Mỹ tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina và phối hợp hành động với các đối tác trong Vùng Vịnh. ​​Cụ thể, hàng ngày, họ lập danh sách các tàu rời khỏi khu vực qua eo biển Hormuz để ra Biển Ảrập cũng như danh sách các tàu rỗng được thuê để di chuyển từ Biển Ảrập qua eo biển vào các cảng của các nước Vùng Vịnh nhằm nhận thêm nhiên liệu.

Mỗi đêm, các tàu được sắp xếp di chuyển theo một hàng dài hướng ra ngoài trong một khung giờ nhất định và một hàng dài hướng vào trong tại một khung giờ khác. Sau đó, các phương tiện này di chuyển qua luồng phía nam theo sự hướng dẫn của quân đội Mỹ.

Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu để bảo vệ tàu thuyền trước tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Các quan chức Mỹ lưu ý nỗ lực trên có thể thực hiện được nhờ một chiến dịch quân sự kéo dài 2 tuần gần đây của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã làm suy yếu hệ thống radar và giám sát hàng hải của Iran.

Khả năng quan sát của Iran đối với hoạt động giao thông tại luồng phía nam của eo biển Hormuz đã bị hạn chế đáng kể. Theo các quan chức Mỹ, việc giám sát của Tehran hiện chỉ giới hạn ở một vài trạm radar được khôi phục và các "quan sát viên" trên những chiếc xuồng cao tốc nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Do đó, phía Iran thường phóng UAV và tên lửa hành trình theo hướng được cho các tàu có thể di chuyển qua.

Một số tàu đã trúng đòn tấn công của Iran, nhưng nhiều vụ tập kích khác đã bị quân đội Mỹ ngăn chặn. Ví dụ, đầu tuần này, các lực lượng Washington đã bắn hạ 8 UAV và 2 tên lửa hành trình của Iran.

"Chúng tôi đã kiểm soát luồng phía nam của eo biển Hormuz suốt 2 tháng nay. IRGC có thể gây phiền toái, nhưng họ không kiểm soát eo biển này. Chúng tôi mới là bên kiểm soát", một quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8 cũng tuyên bố với Axios: "Một lượng dầu khổng lồ đang được vận chuyển ra khỏi eo biển Hormuz”. Ông Trump cho biết Mỹ hiện không đàm phán với Iran. "Họ đang lãng phí thời gian. Đàm phán với họ chỉ là sự lãng phí thời gian. Iran vẫn còn chút khả năng chống cự, nhưng nhìn chung họ chỉ còn là cái bóng của chính mình", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.