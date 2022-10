Báo Mỹ: Đại diện Nga không còn trong danh sách tham dự hội nghị hạt nhân ở Washington

Hai quan chức Nga trước đó đã có tên trong danh sách dự kiến sẽ tới Washington tham gia hội nghị thượng đỉnh do cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tổ chức.

Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân luôn được tổ chức ở Washington, Mỹ.

Đại diện Nga sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân sắp diễn ra ở thủ đô Washington, báo Mỹ Bloomberg ngày 20/10 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

IAEA hiện chưa đưa ra giải thích về lý do quan chức Nga không tới dự hội nghị như kế hoạch. Một quan chức IAEA giấu tên cho biết, các quan chức hàng đầu đến từ tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom và cơ quan quản lý hạt nhân Rostechnadzor đã "bị loại" khỏi danh sáchdiễn giả tham dự hội nghị.

Quan chức này nói sự thay đổi có thể do nhà tổ chức hoặc lý do cá nhân, theo Bloomberg. “Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình như hiện tại sẽ đảm bảo một hội nghị thành công”, quan chức này cho biết, nói thêm rằng các cuộc họp sẽ đề cập đến “vai trò của điện hạt nhân và đóng góp đối với an ninh năng lượng”.

IAEA không cho biết hai quan chức Nga bị từ chối tham dự hội nghị hay không tham dự một cách tự nguyện. Hồi tháng 6, một bản tóm tắt về hội nghị có nhắc đến sự góp mặt của Phó Tổng giám đốc Rosatom Kirill Komarov và Phó chủ tịch Rostechnadzor Aleksey Ferapontov.

Một số diễn giả mới đã được thêm vào danh sách tham dự hội nghị kể từ tháng 6, gồm tỷ phú Mỹ Bill Gates, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, cũng như các quan chức hạt nhân đến từ Trung Quốc, Ba Lan, Nam Phi và Argentina.

Hai quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Bloomberg rằng, sự xuất hiện của quan chức Nga tại hội nghị của IAEA ở Washington sẽ là "thảm họa ngoại giao", khi Nhà Trắng đã nghiên cứu trong nhiều tháng để tiến tới đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Rosatom.

Hai quan chức Mỹ cũng thừa nhận, Washington có trách nhiệm phải mời đại diện đến từ tất cả các quốc gia thành viên IAEA. Việc loại trừ Nga khỏi hội nghị có thể tạo ra một số vấn đề, do nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang sử dụng công nghệ hạt nhân của Nga.

Rosatom hiện là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới đối với công nghệ chế tạo lò phản ứng và thanh nhiên liệu hạt nhân.

