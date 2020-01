Bạn có biết: Người trong quân K tép bộ tú lơ khơ là vị vua vĩ đại nhất thế giới?

Bộ bài Tây hay còn gọi là tú lơ khơ có 54 lá bài, rất phổ biến ở Việt Nam. Theo các nhà sử học, bộ bài Tây du nhập từ Ai Cập vào châu Âu từ những năm 1300 dưới nhiều hình thức khác nhau. Bộ bài Tây dạng giấy bắt đầu phổ biến trên khắp châu Âu khoảng 100 năm sau, nhưng nổi bật nhất là bộ bài Tây của Anh và Pháp, do hai quốc gia này có ảnh hưởng lan tỏa khắp châu lục. Người Pháp có thói quen độc đáo là liên hệ các lá bài có hình mặt người như J, Q, K với các nhân vật có thật trong lịch sử hoặc thần thoại. Ở những phiên bản tú lơ khơ đầu tiên, tên của các nhân vật này được in bên góc phải của lá bài tương ứng. Những quan niệm này chấm dứt vào cuối thế kỷ 18 do ảnh hưởng của cách mạng Pháp lật đổ nền quân chủ chuyên chế. Loạt bài này sẽ đề cập đến các nhân vật lịch sử trở thành hình mẫu của các quân bài J, Q, K trong bộ bài Tây.