Bà Harris làm tốt hơn Tổng thống Biden ở các bang chủ chốt

Cuộc thăm dò do Emerson College/The Hill thực hiện và công bố ngày 25/7 cho thấy, cựu Tổng thống Trump dẫn trước bà Harris ở 4 bang quan trọng: Arizona 49% - 44%, Georgia 48% - 46%, Michigan 46% - 45%, và Pennsylvania 48% - 46%. Ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 47% tại Wisconsin.

Với kết quả đó, bà Harris đã vượt qua thành tích của ông Biden trong cuộc thăm dò do Emerson tiến hành đầu tháng này tại 5 bang chiến trường.

Bà Harris bắt đầu tham gia chiến dịch tranh cử từ tuần này, sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ cấp phó của mình.

Cuộc thăm dò mới nhất được Emerson thực hiện từ ngày 22-23/7 với những cử tri đã đăng ký, có tỷ lệ sai số là +/- 3,4%.

Một cuộc thăm dò trên toàn quốc do New York Times/Siena College công bố ngày 25/7 cũng cho thấy bà Harris làm tốt hơn ông Biden khi cạnh tranh với ông Trump. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris hai điểm, với tỷ lệ 48% - 46%, cho thấy khoảng cách đã thu hẹp so với kết quả 49% - 41% cách đây 3 tuần.

Cuộc thăm dò được New York Times/Siena College được thực hiện trên 1.142 cử tri đã đăng ký trên toàn quốc và có biên độ sai số là 3,3 điểm.

Dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, nhưng một số ít bang chiến trường sẽ đóng vai trò quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

