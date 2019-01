15 sự kiện được thế giới chờ đón trong năm mới 2019

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 08:41 AM (GMT+7)

Năm 2018 đã đi qua, thế giới đã đón chào năm 2019 với nhiều hi vọng mới, nhiều điều tốt đẹp hơn và sự hòa bình yên ổn trên khắp toàn cầu.

Thời sự thế giới Sự kiện:

Người dân thế giới xem nhật thực năm 2017.

Dưới đây là những sự kiện được chờ đón trong năm mới 2019:

1. Chấm dứt cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau

Năm 2018 ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do quá liều, lạm dụng thuốc giảm đau, thậm chí nhiều bác sĩ cho rằng đó là "cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau ở Mỹ". Tuy nhiên, năm 2019 có thể mang đến những cách nhìn mới mẻ để chống lại "dịch bệnh" này.

Trung tâm y tế Cleveland đã đưa ra những tiến bộ về y tế trong năm tới và đứng đầu danh sách chính là biện pháp điều trị giảm đau thay thế thuốc hiện nay.

2. Em bé Hoàng gia Anh

Đến với nhau bằng tình yêu, sau đó là đám cưới đáng nhớ nhất lịch sử, giờ đây Hoàng tử Harry và “công chúa ngoài đời thực”, Công nương Meghan Markle đang rất mong chờ đứa con đầu lòng. Mùa xuân năm 2019 này, chắc chắn sẽ là một mùa đáng nhớ không chỉ với gia đình hoàng gia mà còn với rất nhiều người bởi sự xuất hiện của một thiên thần.

3. In 3D lên ngôi

Chúng ta đang nói về in sinh học 3D trong lĩnh vực y tế, in kim loại 3D tiên tiến sẽ cách mạng hóa việc sản xuất và in 3D dễ dàng hơn ở nhà. Đúng vậy, gã khổng lồ của ngành in Xerox đang tham gia cuộc chơi in 3D và có kế hoạch phát triển một máy in 3D tại nhà trong năm nay. Hy vọng năm 2019 sẽ thực sự là năm của in 3D và chắc chắn sẽ trở thành xu hướng trong năm tới.

4. Nhật thực kép

Năm 2019 tới đây, người dân ở Nam Á và Nam Mỹ cũng sẽ được trải qua những giờ phút tuyệt vời đó. Vào ngày 2/7/2019, các phần phía nam của Chile và Argentina và một phần của Nam Thái Bình Dương sẽ có cơ hội được ngắm nhật thực toàn phần.

Sau đó vào tháng 12 sẽ xuất hiện thêm một nhật thực khác, lần này khu vực bán đảo Ả Rập và nhiều khu vực khác ở Nam Á sẽ được quan sát hiện tượng thiên nhiên kì thú này.

5. World Cup bóng đá nữ

World Cup FIFA bóng đá nữ sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7/2019 tại Pháp. Ngoài ra, năm 2019 cũng là năm của nhiều sự kiện thể thao lớn khác như World Cup bóng bầu dục tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 9, World Cup môn cricket tổ chức ở London vào tháng 5.

6. Những cột mốc lịch sử quan trọng

Năm 2019 sẽ là một năm đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, một trong số đó là kỷ niệm 75 năm D-Day. D-Day là ngày đánh dấu sự mở màn của cuộc xâm lược của quân đồng minh vào Tây Âu tháng 6/1944 và là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống Phát xít Đức, đó cũng là cuộc tấn công bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử quân sự, còn có tên gọi khác là chiến dịch Normandy.

Ngoài ra, tháng 7/2019 cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm sứ mệnh Apollo 11 đưa thành công 2 người lên Mặt Trăng.

7. Một năm của phạm vi công cộng

Bắt đầu từ ngày 1/1/2019, hàng trăm ngàn tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh, văn học và âm nhạc từ năm 1923 sẽ được đưa vào phạm vi công cộng (tác phẩm nghệ thuật hay sự sáng tạo không một cá nhân hay một chủ thể luật pháp nào có thể giữ quyền sở hữu).

Nhiều tác phẩm nghệ thuật sẽ được xem là một phần của văn hóa và di sản tri thức chung của nhân loại, mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng và thu lợi. Một vài trong số đó là những tác phẩm của các tác giả như Aldous Huxley, Cummings và H.G. Wells; âm nhạc từ các nhà soạn nhạc như Maison Bartok và một số bộ phim Charlie Chaplin và Cecil B. DeMille.

8. Chuyển giao quyền lực ở Nhật Bản

Nhật Bản sẽ có một bước ngoặt lịch sử mới khi Nhật hoàng Akihito 83 tuổi nhường ngôi cho con trai vào tháng 4/2019 sau gần 3 thập kỷ tại vị. Con trai của ông, Thái tử Naruhito, sẽ ngay lập tức lên ngôi vào tháng 5/2019.

9. Giải vô địch Fortnite trị giá 100 triệu USD

Sẽ có một giải đấu Fortnite lớn vào năm 2019 với giải thưởng trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Cuộc thi không chỉ dành cho những game thủ chuyên nghiệp mà bất cứ ai có kỹ năng đều có thể đăng ký tham gia.

10. Vườn quốc gia Grand Canyon tròn 100 tuổi

Phía Công viên Quốc gia Grand Canyon đang lên kế hoạch cho một năm sự kiện nhằm kỷ niệm công viên bước sang tuổi thứ 100, đây chắc chắn là sự kiện lớn và quan trọng, nếu bạn xuất hiện ở đó đúng dịp thì chuyến đi của bạn sẽ thêm phần tuyệt vời.

11. Phim hoạt hình mới của Disney

Các phiên bản người thực của một số tác phẩm kinh điển của Disney cũng sẽ được đưa lên màn ảnh rộng, bao gồm "Vua sư tử", "Aladdin" và "Dumbo". Bên cạnh đó, Frozen 2 sẽ chính thức ra mắt trong năm 2019

12. Chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao tại Disneyland

Disneyland sẽ trở nên mạnh mẽ vì sẽ mở một vùng đất mới theo chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao trong các công viên hiện có của họ vào mùa thu năm 2019.

13. Năm của bảng tuần hoàn hóa học

Hỡi những người yêu hóa học, đây là năm của các bạn. Hệ thống thay đổi thế giới của Dmitri Mendeleev sẽ tròn 150 tuổi vào năm 2019 và Liên Hợp Quốc đã chỉ định đây là Năm của Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Đây là một lý do tuyệt vời để những người trẻ tuổi làm quen với một trong những tiến bộ hóa học quan trọng của thế giới trong một năm 2019 đáng nhớ của hóa học.

14. Viện bảo tàng mới dưới chân tượng Nữ thần Tự Do

Bảo tàng mới sẽ được khai trương trên đảo Ellis vào tháng 5 năm 2019, dưới chân Tượng Nữ thần Tự do. Bảo tàng sẽ chiếu lại cách mà bức tượng được xây dựng, cũng như nhìn cận cảnh ngọn đuốc phiên bản gốc của bức tượng.

15. Không có "Ngày tàn của Trái đất"

Nếu bạn là một người theo thuyết âm mưu hoặc có trí nhớ tốt thì chắc hẳn không quên rằng vài năm trước đây có thông tin dự đoán một tiểu hành tinh sẽ đến gần Trái Đất vào năm 2019, với xác xuất nhỏ là sẽ va chạm và xé toạc Trái Đất ra từng mảnh nhỏ.

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bác bỏ thông tin trên và cho biết tiểu hành tinh sẽ bay với biên độ cách Trái Đất khoảng 2,6 triệu dặm.