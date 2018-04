Khỏi cần đi biển, vẫn tận hưởng “bão hải sản” tại Hà Nội

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức những món hải sản độc đáo, vừa nhâm nhi một ly rượu vang đậm hương vào thời điểm giao mùa giữa xuân sang hạ như lúc này.

Ra đời từ hơn 10 năm trước, My Way có thể thay đổi nhiều thứ, nhà hàng rộng hơn, hiện đại hơn… nhưng hương vị và chất lượng xuất sắc vẫn luôn như ngày đầu khai trương. Giữa “ma trận” nhà hàng chuyên phục vụ hải sản mọc lên như nấm tại Hà Nội, My Way Seafood vẫn luôn là địa điểm “bắt buộc phải đến” của những thực khách yêu thích hải sản.

Cá vược hấp xì dầu

Có thể nói, đây là một trong số ít “thời điểm vàng” trong năm để thưởng thưởng thức hải sản. Nhất là vào thời điểm giao mùa, thời tiết Hà Nội vẫn còn mát mẻ, thưởng thức hải sản cùng rượu vang thực sự là lựa chọn không thể nào hợp lý hơn.

Hải sản tại My Way Seafood hết sức đa dạng, nguyên liệu hảo tươi ngon đến từ những vùng khai thác hải sản lớn nhất Việt Nam, với các đặc sản như: Cá song, cá mú đen, cá chình, tôm hùm, tôm sú,… cùng các loại hải sản nhập khẩu cao cấp như bào ngư, cá hồi

Na Uy, tu hài Canada…

Cùng với nguyên liệu hảo hạng, cách chế biến độc đáo của đầu bếp, My Way Seafood tạo nên những món ăn độc đáo, hấp dẫn những người sành ăn tìm đến. Không bó hẹp một phong cách chế biến nhất định, đến với nhà hàng là đến với một hành trình “du ngoạn” ẩm thực từ Âu sang Á với những biến tấu táo bạo của đầu bếp, mang hương vị khác lạ cùng ấn tượng mạnh mẽ.

Hầm rượu vang tại My Way Seafood 68A Trần Hưng Đạo

Không chỉ là nơi để khách hàng tận hưởng món ăn, mà ở đây còn ấn tượng bởi hầm rượu vang tại tầng hầm của nhà hàng với danh mục những loại rượu vang quý có uy tín suốt 12 năm tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Không gian riêng tư và sang trọng của ILVINO hoàn toàn phù hợp cho những cuộc gặp gỡ đối tác, hoặc những buổi hẹn thân mật cần sự yên tĩnh.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của những người sành ăn, My Way Seafood đã mở thêm nhà hàng mới tại số 68A Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - ở khu trung tâm thành phố, thuận tiện cho đi lại. Không chỉ trải nghiệm bữa ăn tuyệt vời, My Way Seafood Trần Hưng Đạo đang có chương trình nhạc cổ điển cuối tuần và các ưu đãi được áp dụng từ ngày 18/4/2018 đến 30/6/2018. Ưu đãi cho khách hàng đặt bàn với set menu từ 380,000vnd++/khách (4 món) qua Facebook fanpage sẽ được giảm giá 10% (trước thuế VAT) và ưu đãi hấp dẫn mua 1 tặng 1 beer & salad rau theo mùa trong khung giờ từ 14h đến 20h hàng ngày, cùng các ưu đãi khác tùy theo giá trị hóa đơn của khách hàng. Để tri ân, khách hàng đến thưởng thức ẩm thực sẽ nhận được thẻ tích điểm và giảm giá của My Way Seafood tại 68A Trần Hưng Đạo.

Súp bào ngư tươi

Đâu cứ phải mùa hè, và phải đi biển mới được ăn hải sản ngon; đến My Way Seafood Trần Hưng Đạo để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất!