Sức hút của cộng đồng dân cư khép kín Green Bay Village

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 10:17 AM (GMT+7)

Sở hữu nhiều ưu điểm, với phong cách sống hiện đại, Green Bay Village do BIM Group làm chủ đầu tư đang là dự án tạo được sức hút lớn, trở thành cái tên nổi bật trên thị trường bất động sản Quảng Ninh và được nhiều khách hàng tin tưởng chọn mua.

Được đánh giá là một trong “những con rồng” mới của thị trường bất động sản miền Bắc, đồng thời cũng là miền đất hứa cho các nhà đầu tư bất động sản, với tiềm năng du lịch biển và tài nguyên thiên nhiên dồi dào, hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện, kinh tế Quảng Ninh ngày càng phát triển, thu nhập cũng như nhu cầu sống của người dân ngày một tăng cao.

Green Bay Village được xem là điểm nhấn của thị trường bất động sản Quảng Ninh, góp phần “giải cơn khát” nhà ở chất lượng cao cho người dân địa phương.

Mô hình cộng đồng cư dân khép kín an toàn, văn minh

Có thể thấy tại các thị trường bất động sản Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, những dự án triển khai mô hình cộng đồng cư dân khép kín (gated community) an toàn và văn minh như Ciputra, The Manor, Ecopark, Vinhomes Times City (Hà Nội) hay Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh)... được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và tin tưởng.

Dự án Green Bay Village là dự án phát triển theo mô hình “gated community” (cộng đồng dân cư khép kín) đầu tiên tại Quảng Ninh. Theo đó an ninh được thiết lập ở mức cao nhất với hệ thống cổng chào, thiết kế tường rào kiên cố có đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh 24/24h và lực lượng tuần tra tại các tiểu khu nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho cư dân.

Tại mỗi cửa ra vào, mỗi “chốt” đều có người tuần tra, quản lý và bảo vệ. Tại các cổng sẽ có từ 2 bảo vệ, hệ thống các ngã tư sẽ bố trí từ 1-2 người dọc các tuyến đường nội bộ hoặc các cổng các tiểu khu, người dân sẽ thấy có rất nhiều bảo vệ đang trực hoặc đi tuần tại các cung đường được giao. Khi có bất cứ vấn đề nào xảy ra, cư dân hoàn toàn được giải quyết, đáp ứng một cách nhanh nhất.

Trong bối cảnh vấn đề an ninh, an toàn vẫn là nỗi lo lắng thường trực của nhiều gia đình thì loại hình bất động sản được xây dựng khép kín 100% với hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt của Green Bay Village đã chinh phục mạnh mẽ nhiều người và được khách hàng tin tưởng chọn mua.

Dịch vụ tiện ích đẳng cấp, tối ưu

Green Bay Village nằm trong quần thể Halong Marina - khu đô thị du lịch hiện đại đầu tiên tại Hạ Long, Quảng Ninh có diện tích 248ha, vị trí hoàn hảo, phong thủy hòa hợp, tầm nhìn hướng ra Vịnh Hạ Long, sau lưng tựa vào dãy núi Hùng Thắng. Với cơ sở hạ tầng giao thông đã hoàn thiện, từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm vui chơi dịch vụ hấp dẫn khác của Hạ Long như khu du lịch Tuần Châu chỉ mất 10 phút, cách cầu Bãi Cháy 5 phút đi ôtô, cách trường THCS Hùng Thắng chưa đầy 1km…

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Green Bay Village còn được thừa hưởng toàn bộ các tiện ích, cơ sở hạ tầng đồng bộ quy chỉnh của Halong Marina như Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, Rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV, chợ đêm Hạ Long, khu ẩm thực, trường học, trung tâm y tế, trung tâm tài chính, khu vui chơi giải trí dành cho giới trẻ...

Dự án cũng được quy hoạch hoàn chỉnh với các tiện ích nội khu và những khoảng không gian xanh mát phục vụ sinh hoạt cộng đồng như Công viên trung tâm, quảng trường, bể bơi 4 mùa, thư viện, sân chơi, phòng tập Gym hiện đại, khu tiệc ngoài trời, khu bán lẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, các nhà hàng và siêu thị nhỏ…

Với hệ thống tiện ích nội ngoại khu đồng bộ và hiện đại, cộng đồng cư dân khép kín Green Bay Village tách biệt nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi đẳng cấp, sánh tầm với các cộng đồng cư dân cao cấp khác trong nước và trên thế giới.

Chủ đầu tư quy mô, uy tín

BIM Group được biết đến là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với 4 ngành nghề chính: Phát triển Du lịch và Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp - Thực phẩm, Dịch vụ Thương mại và Năng lượng tái tạo.

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên lĩnh vực giúp BIM Group khẳng định được quy mô, vị thế trên thương trường vẫn là bất động sản. Tại Quảng Ninh, BIM Group đã tạo nên dấu ấn riêng với hàng loạt các dự án tiêu biểu như: Chung cư Green Bay, Chung cư Ánh Dương, Nhà liền kề San Hô, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, Dự án Lotus Residences - Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên… thuộc quần thể khu đô thị Halong Marina.

Với việc chính thức được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, khu đô thị Halong Marina tổng diện tích 248ha, trải dài trên 3.8km đường biển, được định hướng phát triển thành khu trung tâm kinh tế và giải trí hàng đầu tại Quảng Ninh.

Với lợi thế tiên phong và thành công sẵn có, dự án Green Bay Village của BIM Group hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cộng đồng dân cư khép kín văn minh nhất tại thành phố Hạ Long. Thực tế, ngay từ những ngày đầu mở bán, dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và săn đón từ khách hàng cũng như các nhà đầu tư.

Ngoài các yếu tố trên, Green Bay Village còn có sức hút mạnh mẽ bởi đa dạng nhiều loại hình bất động sản từ nhà liền kề, nhà vườn, nhà phố thương mại đến chung cư cao cấp, đáp ứng nhu cầu phong phú của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, cùng với việc hoàn thiện và đi vào vận hành khu đô thị HaLong Marina được định hướng trở thành trung tâm du lịch và hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh, dễ dàng có thể thấy tiềm năng đầu tư và gia tăng giá trị vượt trội của Green Bay Village…

Với không gian sống trong lành, bảo đảm an ninh với hệ thống khép kín chặt chẽ, cơ sở hạ tầng đồng bộ quy chỉnh tại Khu đô thị Halong Marina, Green Bay Village do BIM Group làm chủ đầu tư đã góp phần thay đổi diện mạo của thành phố biển Quảng Ninh, nâng cao chất lượng nhà ở và tạo nên một phong cách sống mới tiện nghi hiện đại.