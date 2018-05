Khám phá căn biệt thự của nữ chủ nhân sống xanh!

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

“Không phải nhà giàu nào cũng biết “chơi” biệt thự đúng cách. Có nhà cứ nghĩ càng to, càng hoành tráng là càng đẳng cấp nên tận dụng tối đa toàn bộ phần đất để xây dựng khiến không gian ngoài trời thu hẹp, mang đến cảm giác bí bách. Chính vì thế, căn biệt thự đó chỉ là một căn nhà to, hay chúng tôi hay nói lái là“bự thiệt.”

Đó là quan điểm của chị Thủy, một nữ doanh nhân thành đạt về sai lầm của nhiều người khi xây dựng không gian sống đẳng cấp trong nội đô. Không đặt nặng vấn đề về sự hoành tráng của công trình như nhiều người, chị Thủy lại rất chú trọng đến những mảng xanh trong không gian sống, giúp chị có những nguồn cảm hứng mới trong công việc kinh doanh và tái tạo năng lượng để đảm đương công việc nội trợ gia đình.

Không gian xanh cũng là lý do chính để chị Thủy lựa chọn biệt thự đơn lập tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside – The Harmony làm nơi ở mới cho gia đình. Theo chị, biệt thự đơn lập tại đây có diện tích xây dựng và diện tích đất phù hợp, vừa bảo đảm được diện tích sinh hoạt bên trong căn nhà đủ thoải mái cho gia chủ, lại vừa có không gian xanh xung quanh nhà để chủ nhân cảm nhận được một chất lượng cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Cũng vẫn là “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu” nhưng thiên nhiên ở ngay ngoài cửa sổ, khác hẳn với việc phải chen chúc từng xen-ti-mét tại trung tâm phố thị. Điều này là đặc biệt giá trị trong một môi trường sinh thái rộng lớn như ở khu đô thị Vinhomes Riverside - The Harmony.

Ảnh chị Thủy chụp ngay gần nhà mới, nơi sân chơi của các con ở giữa thảm cỏ xanh mướt

Ngoài ra, thiết kế bên trong biệt thự được sắp xếp rất hợp lý với những khoảng không gian rộng lớn dành cho không gian sinh hoạt chung và phòng khách trong khi các phòng ngủ đều được thiết kế thoáng rộng. Biệt thự được bố trí nhiều cửa sổ và ban công hướng đến không gian thiên nhiên trong lành khu đô thị nhằm phát huy tối đa ưu thế 4 mặt thoáng của loại hình đơn lập.

“Căn biệt thự của tôi có diện tích sân vườn cực rộng lên tới 170m2 cộng thêm hệ thống kênh đào sau nhà rộng tới 25m2. Chồng tôi là một kiến trúc sư nên chúng tôi khá dễ dàng để hiện thực hóa ý tưởng khu vườn “nghỉ dưỡng” như ý. Với tôi, đã ở biệt thự là phải cảm nhận được sự thư thái, không gian rộng mở, chứ không thể chấp nhận gò bó, chật hẹp được”, chị Thủy chia sẻ.

Có chồng là một kiến trúc sư nên căn biệt thự của chị Thủy sau khi hoàn thiện đẹp không khác gì trên bản vẽ phối cảnh

Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngoài ra, theo chị, một yếu tố hiếm thấy không có ở các khu đô thị khác là hệ thống đường nội khu rộng đẹp tại đây, làm tôn lên giá trị của căn biệt thự. Vì các con đường nhỏ dù là nội khu, vẫn tạo cảm giác về sự chật chội, trong khi con đường lớn không chỉ dễ cho giao thông với các xe ô tô ở 2 làn đường, và còn mang lại sự thoáng đãng cho không gian chung. Tất nhiên, theo chị Thủy, không thể không nhắc đến trọn bộ tiện ích khép kín và an ninh – an toàn, những tiêu chuẩn “phải có” đối với những cư dân đẳng cấp.

Chị Thủy chia sẻ, ngoài những tiện ích của Vinhomes Riverside giai đoạn 1 được gia đình chị ưa thích là Bể bơi vô cực và Công viên Khủng long; tại giai đoạn 2 The Harmony, có rất nhiều tiện ích đang dần gắn bó với thói quen hàng ngày của gia đình chị như hồ Harmony, nhà hàng nổi Veranda hay các sân tập thể thao ngoài trời. Hai cậu con trai của chị cũng đã dần quen với việc tự đi đến trường Vinschool ngay gần nhà thay vì đi xe bus như trước đây. Các cháu vô cùng thích trường mới bởi vì trường không chỉ gần nhà mà còn nằm đối diện công viên và hồ điều hòa nên không khí rất trong lành, mát mẻ.

Sau tất cả những nỗ lực theo đuổi giấc mơ về một chốn an cư hoàn hảo, giờ đây, chị Thủy cùng gia đình vô cùng mãn nguyện với căn nhà hiện tại nằm giữa không gian xanh tươi của Vinhomes Riverside. Mặc dù mới chuyển về sống tại đây khoảng 4 tháng nhưng chị cảm thấy đã gắn bó với nơi này từ lâu lắm. “Tôi thấy thân thuộc có lẽ bởi đây chính là nơi mà tôi hằng mong ước, được vẽ lên từ trong tâm trí của mình.” Nữ doanh nhân tràn đầy niềm tự hào, chia sẻ về không gian sống xanh đáng mơ ước của mình.