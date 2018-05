BHMA quản lý Khách sạn 5 sao X2 Eco-Resort & Residence tại Hội An

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 11-5-2018, tại TPHCM, Công ty quản lý khách sạn BHMA đã ký thỏa thuận với nhà phát triển dự án Việt Nam- Ixora đảm nhận quản lý điều hành khách sạn X2 Resorts& Residence tại Hội An, vùng đất được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nằm bên cạnh thành phố Đà Nẵng.

X2 Hoi An Resort & Residence là khu nghỉ dưỡng sinh thái trải rộng trên 7 héc ta, với trên 650 m mặt tiền chính dọc theo sông Cổ Cò, cách bãi biển An Bàng và những bãi biển khác cùng các khu giải trí ven biển vài phút đi bộ. Khu nghỉ dưỡng bao gồm 70 biệt thự riêng biệt từ 2 đến 4 phòng ngủ và hồ bơi riêng, một khách sạn gồm 31 căn hộ và 56 phòng cao cấp.

Đây sẽ là nơi kết hợp các tiện nghi mang đẳng cấp thế giới như bể bơi vô cực, thư viện, spa và câu lạc bộ dưỡng sinh, nhà hàng, quán bar, trạm ca nô, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và cả vườn rau hữu cơ lẫn thủy canh giữa một khu vườn kiểng kiểu nhiệt đới.

X2 Hoi An Resort & Residence thực hiện cam kết về thiết kế bền vững và bảo vệ môi trường thông qua việc trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn Lotus. Các căn biệt thự và căn hộ sẽ được triển khai mở bán vào tháng 6-2018. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được thực hiện vào quý 1-2019.

Ông Anthony McDonald, Tổng giám đốc BHMA

Ông David Chang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ixora

BHMA là công ty quản lý khách sạn trực thuộc tập đoàn Flight Centre Travel, hiện đảm nhận đầu vào thiết kế và điều hành chuyên môn trong quản lý bất động sản: "Chúng tôi rất hào hứng với dự án X2 Hoi An Resort & Residence", ông Anthony chia sẻ. “Đà Nẵng và Hội An là một trong những nơi phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á về lượng khách du lịch ghé đến nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững. X2 Hoi An Resort & Residence chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút, nơi có các tuyến hàng không trực tiếp đến 25 địa danh trên khắp châu Á và trong tương lai sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Vùng đất đặc biệt này thực sự mang đến những cơ hội hoàn hảo để chúng tôi tiếp tục mở rộng và phát triển tại Việt Nam”.

X2 Hoi An Resort & Residence

Theo ông David Chang, Quản lý dự án X2 Hoi An Resort & Residence cho biết: "X2 đã tạo được tên tuổi của mình khi trở thành một trong những thương hiệu khách sạn hàng đầu khu vực. Những cam kết về thiết kế, phong cách và đẳng cấp vượt trội đã mang đến sự tổng hòa tuyệt đối để cùng tạo nên một không gian ấm cúng, tinh tế và yên tĩnh giúp chăm sóc sức khỏe và cuộc sống toàn diện. BHMA là đối tác lý tưởng để giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu của mình”.

Một góc của X2 Hoi An Resort & Residence

Các nhà quản lý X2 Hoi An Resort & Residence cho biết sẵn sàng cung cấp quyền sở hữu bất động sản cho những nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đủ điều kiện hoặc hoặc theo cách khác, các nhà đầu tư được bảo đảm quyền sử dụng lâu dài từ việc chuyển đổi thuê dài hạn thành sở hữu hoàn toàn : Nguồn lợi nhuận ổn định hứa hẹn sẽ dành cho tất cả chủ sở hữu khi lựa chọn tham gia chương trình cho thuê và quản lý khách sạn của X2 Hoi An Resort & Residence.