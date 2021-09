Hà Nội thần tốc 2 mũi giáp công xét nghiệm và tiêm vaccine

Đạo diễn, NSND Lê Chức: Quyết sách của Hà Nội lúc này là quyết định sinh tử Đạo diễn, NSND Lê Chức Trong bối cảnh lúc này, mỗi người cần phải có ý thức đặt mình trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Với lời hiệu triệu “chống dịch như chống giặc” thì chúng ta phải hiểu, bảo vệ đất nước không chỉ là nhiệm vụ của riêng hệ thống lãnh đạo chính trị mà là của toàn dân. Sinh ra trong một gia đình cách mạng lão thành, tôi hiểu mình phải tham gia chống dịch với trách nhiệm của một công dân, sau đó là trách nhiệm của một nghệ sĩ. Với tôi, mỗi mũi tiêm vaccine bây giờ cũng chính là sinh mệnh của một con người. Chính quyền thành phố đang lo cho sự sống còn của từng người dân. Đội ngũ y tế các địa phương cũng đã dồn về đây để chung sức giúp Hà Nội thực hiện chiến dịch này. Đây thực sự là một cuộc chiến và để có thể khống chế, tiến tới dập được dịch thì chắc chắn việc xét nghiệm sàng lọc, tiêm vaccine là vô cùng quan trọng. Sáng nay tiếp tục triển khai tiêm đại trà cho người dân. Tôi nghe đồng chí Bí thư chi bộ đi gọi mọi người trong khu phố: “Bỏ hết việc lại, đi tiêm đi…”. Là một công dân Hà Nội, nghe mà tôi có thể khóc vì xúc động. Câu nói đó nếu lúc cuộc sống bình thường thì có lẽ giá trị không nhiều, nhưng lúc này lại có tính quyết định rất lớn. Trong cuộc chiến chống Covid-19, trách nhiệm cuối cùng của Hà Nội là vì sức khỏe của nhân dân, lấy nhân dân làm gốc. Chúng ta cần hiểu rằng, việc có vaccine để tiêm lúc này có thể nói là một niềm hạnh phúc, không chỉ giúp bảo vệ một người mà là cả cộng đồng. Quyết tâm, quyết sách của lãnh đạo Hà Nội lúc này có thể gọi là một quyết định sinh tử vì Thủ đô - trái tim của cả nước. Hà Nội an toàn, các địa phương khác cũng sẽ an toàn. Sự đồng thuận của ý Đảng lòng dân lúc này thấy rõ hơn bao giờ hết. An Vy (Ghi) Họa sĩ Lê Ngọc Huyền: Chúng tôi sẵn sàng chống dịch như đang trong thời chiến Họa sĩ Lê Ngọc Huyền Dịch bệnh Covid-19 kéo dài 2 năm qua và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngoài kia, các lực lượng y tế, công an, quân đội, dân phòng và các tình nguyện viên đang căng mình chống dịch. Với phương châm thực hiện 5K, mỗi gia đình là 1 pháo đài chống dịch, gia đình tôi tuân thủ các chính sách mà Chính phủ, thành phố đưa ra. Chúng tôi sẵn sàng như thời chiến, được phát phiếu đi chợ theo ngày giờ quy định và sẽ nhanh chóng có mặt để lấy mẫu xét nghiệm khi được yêu cầu. Chủ trương xét nghiệm thần tốc toàn thành phố để sàng lọc các F0 đưa đi điều trị, tôi và các thành viên gia đình đồng lòng ủng hộ. Ai biết được khi đi chợ, siêu thị, dù rất nhanh nhưng con virus siêu nhỏ cũng có thể bám vào quần áo, khẩu trang, vật dụng đem về. Một người bệnh là cả nhà cùng bị lây, cả khu bị phong tỏa.... Trong điều kiện nguồn cung cấp vaccine còn chưa đầy đủ, dù được tiêm 1 mũi cũng phải chờ vài tuần cơ thể mới có kháng thể, dù đã tiêm hay chưa tiêm cũng không thể chủ quan vì dịch bệnh. Cá nhân tôi đã 3 lần đi xét nghiệm khi nhận được giấy báo từ tổ dân phố. Chỉ 1 thao tác nhỏ, với ý thức của người dân chắc chắn sẽ bảo vệ cuộc sống của gia đình mình. Sự hợp tác của người dân sẽ giúp cho dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi. Đây cũng là cách giúp các lực lượng chống dịch đỡ vất vả và được sớm trở về với gia đình của họ. Thanh Xuân (Ghi)