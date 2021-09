Hà Nội: Đã thực hiện trên 3,9 triệu mũi tiêm phòng Covid-19, đạt 77,1%

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 15:29 PM (GMT+7)

Sáng 12-9, Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn vừa cập nhật thêm hơn 1,11 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm trong ngày hôm qua.

Người dân phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tính đến sáng 12-9, tỷ lệ sử dụng vắc xin đạt hơn 83%. Số lượng vắc xin còn lại chưa tiêm tập trung tại một số địa phương, đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8-9.

Trong những ngày gần đây, số vắc xin được tiêm ở Việt Nam liên tục đạt mức trên 1 triệu mũi/ngày. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày hôm qua, ngành Y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn 411.000 liều vắc xin, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vắc xin/4.591.476 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Tính chung số vắc xin được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố, đến nay, đã có 4,8 triệu liều vắc xin được tiêm ở Hà Nội. Trong đó, có hơn 4,22 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi; hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi.

Với dân số từ 18 tuổi trở lên có 5,75 triệu người, như vậy đến nay đã có 73,3% người dân Hà Nội được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15-9, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin.

Hiện, trên cả nước, trong 10 tỉnh có tỷ lệ sử dụng vắc xin cao nhất (so với số vắc xin được cấp) có 7 tỉnh ở phía Nam: Đồng Tháp, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre; 2 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng và Kon Tum; Cao Bằng là tỉnh duy nhất ở miền Bắc "lọt top" này. Bộ Y tế lưu ý số mũi tiêm thực tế có thể nhiều hơn số vắc xin được phân bổ.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, 10 tỉnh, thành phố có tiến độ sử dụng vắc xin thấp nhất gồm Hải Phòng, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Lý do được đưa ra có thể do các địa phương chưa nhận đủ vắc xin theo quyết định; ngoài ra, có thể do quá trình cập nhật dữ liệu tiêm chủng của địa phương lên Cổng thông tin tiêm chủng chưa được thực hiện kịp thời.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play. Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1011756/ha-noi-da-thuc-hien-tren-39-trieu-mui-tiem-p...Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1011756/ha-noi-da-thuc-hien-tren-39-trieu-mui-tiem-phong-covid-19-dat-771