Vương Diệc Phi thu hút chú ý với áo khoét lưng giữa phố

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ nhiều hình ảnh cô gái mặc váy ngắn, khoe chân dài và lưng nuột nà giữa đường phố gây chú ý. Không chỉ sắc vóc mà cách tạo dáng điêu luyện, phong cách thời trang của cô gái cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Cô nàng nổi bật giữa phố vì nhan sắc và body nóng bỏng

Nhiều người nhanh chóng nhận ra người trong hình là nữ diễn viên Vương Diệc Phi. Nữ diễn viên từng gây chú ý khi tham gia các bộ phim điện ảnh, chiếu mạng như: "D+ Strange doctor", "God of gamblers", "Nirvana and Rebirth of the Best Model",... Đáng chú ý, vào năm 2018, trong phim điện ảnh hành động "Thành phố vô chủ" cô vào vai nữ trùm xã hội đen tên Michelle. Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc, cùng lối diễn xuất tự nhiên, những cảnh hành động đẹp mắt.

Trên trang cá nhân, cô hào hứng chia sẻ loạt ảnh trong một chuyến đi chơi. Sao nữ mặc váy ngắn, khoét sâu phần lưng, đi giày cao gót và kẹp tóc.

Với kiểu trang phục này, nữ diễn viên 29 tuổi khoe được thân hình nóng bỏng, với tấm lưng nuột nà, trắng mịn và vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc váy ngắn cũng làm lộ hình xăm hoa hồng trên chân của Vương Diệc Phi.

Vương Diệc Phi thu hút mọi ánh nhìn trên phố

Ở một lần khác, cũng là kiểu tạo dáng trên phố, Vương Diệc Phi mặc váy hai dây ngắn. Thân hình chữ S, với 3 vòng chuẩn chỉnh giúp người đẹp này nổi bật giữa đường phố.

Ở một danh lam thắng cảnh tại Ma Cao, Trung Quốc bắt chước tháp Eiffel, Vương Diệc Phi mặc áo hai dây chữ V khoét sâu phần ngực kết hợp cùng quần jeans ngắn

Ở đời thường, nhờ hiểu rõ lợi thế hình thể, Vương Diệc Phi thường xuyên mặc váy bó sát, cắt xẻ táo bạo. Được biết, ngay từ khi học cấp 2, một giáo viên trong trường đã dành lời khen ngợi cho vóc dáng của cô và gợi ý người đẹp này tham gia các khóa học về người mẫu, thời trang. Tuy nhiên, Vương Diệc Phi lúc này vẫn chuyên tâm theo học văn hóa. Cô đặt việc học lên hàng đầu. Sau này, người đẹp thi đỗ Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, lại có vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao 1m73 nổi bật, cô hoạt động năng nổ ở nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Vương Diệc Phi chuộng diện váy body bó sát, khoe lợi thế thân hình đồng hồ cát, hoặc trang phục cắt xẻ, khoét sâu phần eo, để lộ đôi chân dài miên man, vòng 1 nóng bỏng. Người đẹp cũng chuộng những trang phục có màu sắc tươi sáng, mang lại vẻ trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Cùng tham khảo thêm một số phong cách thời trang của Vương Diệc Phi:

Cô kết hợp áo quây da bóng với váy ngắn lấp lánh, khoe trọn thềm ngực gợi cảm, đôi chân dài miên man

Cô diện đầm dạ hội xuyên thấu, với điểm nhấn là phần lông vũ cùng màu vừa gợi cảm nhưng cũng không kém phần sang trọng khi dự sự kiện



Cô mặc váy body ngắn, kết hợp cùng áo khoác jeans và kính, giúp tổng thể trông vừa gợi cảm, vừa cá tính

Body hình chữ S của hot girl lộ rõ trong thiết kế này

Cô được dân mạng nhận xét như búp bê khi mặc áo lửng không tay và chân váy

