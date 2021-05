Top 4 trang phục biểu diễn “huyền thoại” của BLACKPINK: Bao năm rồi vẫn đỉnh cao!

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 11:05 AM (GMT+7)

BLACKPINK có rất nhiều trang phục biểu diễn “đẹp nhức mắt” nhưng 4 outfit dưới đây đúng là đỉnh cao trong sự nghiệp của nhóm.

Có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên thành công rực rỡ của BLACKPINK, trong đó có trang phục. Những set đồ thời thượng, bắt mắt, sang chảnh dù là trên sân khấu hay đi thảm đỏ đã giúp BLACKPINK thu hút sự chú ý ngay từ khi mới debut.

Mới đây, netizen đã lựa chọn ra 4 outfit trình diễn xuất sắc nhất của BLACKPINK. Các cô gái có trang phục vô cùng đa dạng, mỗi lần xuất hiện lại mang một phong cách khác nhau.

Trong MV Kill This Love, BLACKPINK hóa thành các chiến binh mạnh mẽ với các outfit được netizen gọi là “trang phục đến từ tương lai”. Stylist của nhóm đã sắm sửa rất nhiều đồ hiệu về và mạnh tay cắt xẻ để tạo ra những set đồ rất hợp với phong cách của nhóm.

Đến bây giờ, nhiều nhóm nữ khác cũng diện trang phục mang phong cách futuristic nhưng đều bị netizen cho là không ấn tượng bằng BLACKPINK.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất (tính đến lúc này) tham gia lễ hội âm nhạc Coachella, BLACKPINK đã khiến khán giả quốc tế mê mẩn với những tiết mục cực kỳ sôi động, thần thái đỉnh cao.

Trang phục thời thượng của BLACKPINK cũng nhận về vô số lời khen. Hai năm đã qua nhưng outfit này vẫn không hề lạc mốt, vẫn khiến khán giả xuýt xoa khi nhìn lại vì cực tôn dáng, giúp các thành viên tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Hầu như nhóm nhạc K-Pop nào cũng có ít nhất một lần diện đồng phục học sinh lên sân khấu và BLACKPINK cũng không ngoại lệ.

Trong As If It’s Your Last, stylist của nhóm đã chứng tỏ tài năng với những bộ đồ mang đậm phong cách nữ sinh nhưng lại không hề nhàm chán. Sau này, BLACKPINK còn diện đồng phục tham gia show giải trí Knowing Bros và lần nào cũng được khen thời thượng.

Khi lên ý tưởng trang phục cho MV How You Like That, chính các thành viên BLACKPINK đã nghĩ đến những bộ hanbok cách điệu. Đưa hanbok lên sân khấu là chuyện ít thấy ở K-Pop vì thiết kế này phức tạp, không hợp để trình diễn nhưng BLACKPINK đã chứng tỏ điều ngược lại.

Những bộ hanbok rực rỡ sắc màu, được biến tấu khéo léo để các cô gái vẫn thoải mái thực hiện vũ đạo còn netizen thì hết lời khen ngợi BLACKPINK tôn vinh văn hóa truyền thống ngay trong một MV đậm chất hiện đại.

