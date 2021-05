Kỳ Duyên lấy hoa che ngực nằm trong bồn tắm khoe vẻ gợi cảm

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 11:00 AM (GMT+7)

Shot hình mới của hoa hậu Kỳ Duyên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe vẻ đẹp gợi cảm với shoot hình mới trong không gian bồn tắm.

Mới đây, hoa hậu Kỳ Duyên có đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hoa hậu Việt Nam 2014 diện trang phục mỏng tang ôm lấy đường cong tạo dáng trong bồn tắm rải đầy những cánh hoa hồng. Cư dân mạng bình luận: "Quyến rũ quá chị ơi", "xinh đẹp",... Bên cạnh đó, còn có người bày tỏ mong muốn Kỳ Duyên dự thi tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Người đẹp lựa chọn trang phục mỏng, ôm sát và lấy những cánh hoa che ngực.

Bộ hình của Kỳ Duyên được thực hiện trong phòng tắm. Không gian riêng tư này rất được lòng các người đẹp khi muốn thực hiện những shoot ảnh mang phong cách gợi cảm. Bối cảnh hẹp đòi hỏi người chụp hình phải bắt được những góc chuẩn cũng như người mẫu cần thể hiện được thần thái do sẽ chủ yếu là khuôn hình trung cảnh, cận cảnh thậm chí là cận cảnh đặc tả.

Shoot hình cận cảnh đặc tả của hoa hậu Kỳ Duyên.

Dễ thấy, trang phục các người đẹp mặc để chụp hình trong bồn tắm thường mỏng, có độ bay, khi ngấm nước không tạo cảm giác nặng nề mà mang đến sự thanh thoát. Hoặc chúng sẽ ôm lấy cơ thể, dưới tác động của nước sẽ tôn được đường cong vóc dáng của người mặc.

Bên cạnh đó, cùng với bong bóng xà phòng, người ta thường sử dụng thêm các cánh hoa để tạo điểm nhấn cho bối cảnh cũng như giúp che chắn thân hình hiệu quả. Ở đây, Kỳ Duyên chủ yếu lựa chọn hoa hồng trắng, "tone sur tone" với set đồ khiến bộ ảnh mang phong cách quyến rũ nhưng vẫn có sự tinh khôi.

Chụp hình trong không gian hẹp không phải dễ, cần tập trung tối đa vào thể hiện.

7 năm kể từ khi đăng quang, có thể thấy Kỳ Duyên ngày càng hoàn thiện bản thân trong đó có khía cạnh thời trang. Từ một nàng hậu bị chê bai về cách ăn mặc với những lựa chọn trang phục chưa thực sự khéo léo, Kỳ Duyên của hiện tại được đánh giá như một fashionista.

Chẳng những cô định hình được phong cách cá nhân với những thử nghiệm vượt khỏi sự an toàn mà còn khẳng định mình với vai trò huấn luyện viên của chương trình The Look. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn là một "tay chơi" hàng hiệu trong việc kết hợp "có trình" để thể hiện đúng vẻ đẹp của những item xa xỉ.

Từ một hoa hậu bị chê bai về phong cách ăn mặc, Kỳ Duyên đã "lột xác" một cách ngoạn mục để trở nên thời thượng, gợi cảm hơn.

Vẫn là những gam màu "công chúa" nhưng Kỳ Duyên hiện tại không còn khiến người khác có cảm giác sến khi chọn diện những bộ đồ như thế này.

Không còn đóng khung bản thân trong những trang phục an toàn, Kỳ Duyên đã thoải mái lựa chọn những bộ đồ có thiết kế "hiểm" tôn được đường cong và đầy thời thượng.

