Tìm thấy thi thể thí sinh hoa hậu

Tờ People đưa tin Sở Y tế Philadelphia đã tìm thấy thi thể của người đẹp Kada Scott trong một hố nông phía sau trường trung học bỏ hoang Ada Lewis. Cảnh sát Philadelphia tuyên bố đây là vụ giết người có chủ ý.

Kada tử vong do trúng đạn vào đầu. Kada Scott được báo mất tích từ ngày 7/10, sau khi rời khỏi nơi làm việc vào ngày 4/10. Cô là nhân viên chăm sóc y tế và đang làm tại viện dưỡng lão.

Thi thể của người đẹp Kada Scott được tìm thấy sau ba tuần mất tích.

Trước đó ba ngày, nghi phạm của vụ việc là Keon King (21 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và gây nguy hiểm cho người khác.

Sau khi phát hiện thi thể của Kada, công tố viên nâng khung truy tố King lên tội giết người cấp độ một, cùng hàng loạt tội danh khác như tàng trữ súng, trộm cắp, ngược đãi thi thể và tiêu hủy chứng cứ.

Gia đình của Kada cho biết trước khi mất tích, Scott nói rằng cô bị một người đàn ông liên tục quấy rối qua điện thoại. Phía cảnh sát cho biết khi điều tra điện thoại của Kada cho thấy cô và King có liên lạc nhiều lần trước khi cô mất tích.

Cảnh sát cho biết Kada Scott và Keon King chỉ quen biết sơ qua và từng nhắn tin, hẹn gặp vào buổi tối hôm cô biến mất.

Hình ảnh camera giám sát do cảnh sát thu thập được cho thấy vào vào đêm 5/10, chiếc xe hiệu Hyundai Accent của King xuất hiện tại một trung tâm thể thao gần trường học. Hai người đàn ông được nhìn thấy khiêng một vật thể từ xe ra khu đất phía sau.

Dữ liệu định vị cho thấy điện thoại của King liên tục di chuyển giữa một ngôi nhà trên đường Belmar Terrace và khu vực quanh trường Ada Lewis – nơi thi thể của Kada được chôn.

King từng bị bắt hồi đầu năm 2025 vì tội tấn công và bắt cóc một phụ nữ khác, nhưng được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình người mẫu Kada Scott mong mọi người sẽ nhớ đến cô như một người luôn tử tế, lạc quan, với nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực. Họ cũng lập trang GoFundMe nhằm kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và nâng cao nhận thức về vụ việc đau lòng này.

Kada Scott 23 tuổi, là người mẫu, từng tham dự cuộc thi Miss Pennsylvania USA 2024 nhưng không giành thành tích.