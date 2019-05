Thúy An nói gì về biệt danh "Á hậu Việt Nam mờ nhạt nhất"?

Thứ Hai, ngày 27/05/2019 10:43 AM (GMT+7)

Công chúng ít thấy Thúy An xuất hiện tại các sự kiện cũng như trên các phương tiện truyền thông là vì đâu?

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Thúy An.

Á hậu Thúy An từng khiến công chúng bất ngờ khi từ bỏ cơ hội tham gia Hoa hậu Quốc tế 2018, sau đó hình ảnh của cô cũng khá mờ nhạt so với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018. Khi được hỏi về vấn đề này, Thúy Anh trải lòng:

"Sau khi đăng quang, An tiếp tục việc học của mình mà không xin bảo lưu. An tin rằng tri thức là một phần của sự phát triển bền vững. Vì vậy, An ưu tiên hoàn thành việc học trước. Hiện tại An đã chuẩn bị tốt nghiệp nên từ nay mình sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho những hoạt động nghệ thuật để đáp lại tình cảm của khán giả, những người luôn yêu thương và ủng hộ mình chứ không phải chỉ vì sự mờ nhạt hay nổi bật.

Mỗi năm, chúng ta luôn có những hoa, á hậu mới từ các cuộc thi. Bản thân An xuất thân từ một cuộc thi danh giá có truyền thống như Hoa hậu Việt Nam, đó là niềm tự hào rất lớn của mình. An sẽ chỉ luôn cố gắng nỗ lực để xứng đáng với ngôi vị, xứng đáng với sự tin yêu của mọi người dành cho mình. Và một trong những cố gắng ấy chính là hoàn thành tốt việc học để dành tặng công chúng một nàng hậu có cả vẻ đẹp ngoại hình và tri thức.

Lý do Thúy An "mờ nhạt" hơn trong Top 3 là do cô muốn tập trung học tập

Trong năm nay, An đang nỗ lực nâng cao khả năng ngoại ngữ và rèn luyện các kĩ năng để tập trung vào một cuộc thi quốc tế khi cơ hội đến. Bên cạnh đó, bản thân mình là người luôn trân trọng mọi cơ hội tới với mình nên An sẵn sàng tham gia các gameshow, phim ảnh nếu có cơ hội".

Thúy An cũng chia sẻ thêm khi cô đăng quang á hậu thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, không có gì xáo trộn bởi người đẹp tự đặt ra kỷ luật cho bản thân và nghiêm khắc thực hiện. Cũng chỉ vì muốn tập trung để hoàn thành đúng việc học theo lịch trình mà chuyện tình cảm của Thúy An cũng chưa có cơ hội. Nhưng cô cũng mong muốn và tin vào cảm xúc của con người, những nhu cầu vật chất có thể khác nhau nhưng cảm xúc xuất phát từ trái tim thì luôn giống nhau. "Chúng ta luôn khao khát được yêu thương. An cũng vậy, An cũng mong muốn gặp được người đàn ông của mình, người sẽ chăm sóc và yêu thương An. Vì vậy, nếu có người yêu thương mà tỏ tình thì mình phải vui và hạnh phúc chứ, dù là đại gia, thiếu gia hay bất kì người đàn ông nào khác" - Thúy An bày tỏ.

Thúy An được khen ngợi có vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi như đàn chị hoa hậu Đặng Thu Thảo.