Tân Chỉ Lôi thắng "Ảnh hậu" tại Venice, Chanel gặt quả ngọt sau 9 năm kiên trì đồng hành

Tân Chỉ Lôi mới đây ghi dấu mốc vàng trong sự nghiệp khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 với vai Mỹ Vân trong Mặt Trời Treo Giữa Trời (The Sun Rises on Us All).

Chiến thắng không chỉ đưa nữ diễn viên 39 tuổi lên thẳng lên vị trí dẫn đầu lứa “hoa đán 85”, mà còn giúp tài nguyên thời trang của nữ minh tinh "bùng nổ".

Giới blogger thời trang xứ Trung cho biết, chỉ trong 48 giờ sau khi lên ngôi Ảnh hậu quốc tế, các tạp chí thời trang lớn tại Trung Quốc gồm Marie Claire, ELLE, Harper’s BAZAAR gửi lời mời tới Tân Chỉ Lôi trở thành ngôi sao trang bìa tháng 10 (số Ngân Thập).

Trong khi đó, VOGUE Trung Quốc xác nhận xác nhận phát hành bìa cá nhân cho cô vào tháng tới. Thông tin này xác lập kỷ lục mới trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Tân Chỉ Lôi trở thành nữ diễn viên đầu tiên lên bìa VOGUE cả hai tháng Kim Cửu và Ngân Thập trong cùng một năm. Trang bìa đơn này cũng giúp Tân Chỉ Lôi "mở khóa" thành công ngũ đại tạp chí dành cho nữ tại Trung Quốc.

Điều này lý giải tại sao cộng đồng thời trang nhận định: "Chiếc cúp Venice không chỉ nâng cao địa vị nghệ sĩ, mà còn xô đổ nhiều kỷ lục của ngành thời trang Hoa ngữ".

Sự thăng hạng danh tiếng của ngôi sao kéo theo lợi ích trực tiếp cho các thương hiệu. Từ khóa "Chanel đặt cược vào Tân Chỉ Lôi suốt 9 năm" leo Hot search Weibo, hút tới 46 triệu lượt truy cập. Nhà mốt Pháp được cho là có "cú đánh cược kinh điển", khẳng định chiến thuật dài hạn, tầm nhìn sắc sảo trong ngành công nghiệp xa xỉ.

Mối nhân duyên giữa Tân Chỉ Lôi và Chanel bắt đầu vào tháng 11/2017. Thương hiệu mời cô dự sự kiện với tư cách là diễn viên. Nhà mốt Pháp sau đó có thời gian dài đồng hành với cô qua các cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Phim truyền hình Phồn Hoa (2023) ăn khách, Tân Chỉ Lôi khi đó đã là đại sứ thương hiệu, được mời dự Paris Fashion Week. Sao nữ 8X lần đầu xuất hiện trong trang phục Haute Couture của thương hiệu.

Chanel chuẩn bị hai thiết kế đến từ BST Haute Couture Thu Đông 2025/26 mới nhất dành cho Tân Chỉ Lôi trong các hoạt động tại Liên hoan phim Venice 2025 . Các mẫu đầm được chế tác thủ công trong hàng trăm giờ với hàng chục nghìn chi tiết thêu, đính kết.

Tân Chỉ Lôi là đại sứ nhận được đãi ngộ ấn tượng từ Chanel. Cô hiện đã lăng xê tới 13 bộ trang phục thuộc dòng Haute Couture của nhà mốt, chỉ đứng sau đại hoa đán Châu Tấn và Chương Tử Di.