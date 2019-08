Sự thực cảm động sau quá khứ bị chê sến sẩm, quê mùa của Diễm My 9X

Thứ Năm, ngày 02/05/2019 22:20 PM (GMT+7)

Diễm My 9x đã khiến người khác xúc động khi chia sẻ những ngày đầu gian khó khi mới gia nhập showbiz.

Diễm My 9X.

Diễm My 9x là một trong những gương mặt người mẫu, diễn viên thuộc thế hệ tài năng của showbiz Việt. Sinh năm 1990, hiện tại cô có trong tay gần như mọi thứ mà các cô gái ở ngưỡng tuổi 30 đều ao ước: xinh đẹp, thành công, hạnh phúc và là một trong những tín đồ thời trang sành điệu của làng giải trí.

Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng thanh mảnh nhưng thời mới vào nghề, Diễm My thường xuyên bị mắc lỗi trang phục rườm rà, không hợp tuổi. Thậm chí, nhiều người từng nghi ngờ về gu thẩm mỹ của người đẹp "Gái già lắm chiêu". Nhưng không chịu đứng yên tại chỗ, Diễm My đã có cú lột xác ngoạn mục về phong cách thời trang để chen chân vào top những mỹ nhân có phong cách ổn định nhất hiện nay.

Diễm My có thời gian dài luôn bị liệt vào danh sách sao mặc sến sẩm, quê mùa.

Dù hiện tại cô thể tự mua cho bản thân những món đồ mình yêu thích hay sở hữu những sản phẩm hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng ít ai biết được rằng, để lột xác về phong cách thời trang ổn định như bây giờ, có một thời gian dài, lý do Diễm My 9x bị xếp vào danh sách sao mặc xấu, sến sẩm thật sự bất ngờ. Đằng sau đó là cả câu chuyện xúc động về người mẹ quá cố của Diễm My. Người đã từng vất vả may cho cô những bộ trang phục đi diễn ngay từ ngày đầu con gái chập chững vào nghề.

"Mẹ tự tay may đồ, may đầm cho My đi sự kiện chụp ảnh nên bao giờ cũng được liệt vào top sao sến sẩm quê mùa. Sau này có điều kiện hơn bắt đầu xếp xó mấy cái đầm này và cũng hay nói mẹ lỗi mốt khiến mẹ rất buồn", Diễm My chia sẻ về những kỷ niệm và tình yêu thương mẹ dành cho cô lúc còn sống.

Bức thư đầy xúc động của Diễm My viết về người mẹ quá cố của mình.

Diễm My 9x từng rất hạnh phúc khi còn có mẹ bên mình.

Là một người lớn lên trong sự bao bọc, bao dung của mẹ nên khi mẹ ra đi vì bạo bệnh, Diễm My đã không giấu được sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột ở tuổi 58. Sau mấy ngày để tang mẹ, mới đây cô bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nhưng đẫm nước mắt viết cho mẹ mình khiến ai cũng thương cảm. Bức thư viết về người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó, hi sinh cả đời vì con đã được Diễm My khắc họa chân thật và đầy xúc động.

Trong bức thư Diễm My viết hành trình mẹ ở bên cô từ lúc chập chững vào nghề cho đến khi nổi tiếng và những thói quen dùng chiếc balo và nón "kiểu bẩn bẩn" bao lâu nay của mình: "Từ nhỏ, bao giờ My cũng được mẹ chuẩn bị cho bình sữa, bình nước rồi hộp trái cây, hộp chè bỏ balo đi học và luôn bắt My đội nón vì muốn My giữ được làn da đẹp. Thói quen đội nón rộng vành đến giờ vẫn giữ chỉ có bỏ cái balo đựng bình nước và cơm mà anh Huy Khánh có lần nói em mà bỏ hết mấy cái nón và balo kiểu bẩn bẩn là em sẽ được nổi tiếng…"

Diễm My và thói quen đội nón (mũ) rộng vành từ mẹ.

Từ một cô nàng luôn bị gắn mác "sến sẩm, quê mùa", Diễm My 9x đã xuất sắc lột xác trở nên xuất sắc. Diễm My thường xuyên diện những bộ cánh sexy để khoe lợi thế hình thể chuẩn mẫu của mình.

Vấn theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm nhưng những trang phục của Diễm My đã toát lên sự tinh tế và đẳng cấp.

Cô cũng không ngại thử những item thời trang mới như áo bra kết hợp với chân váy maxi xuống phố.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cuối cùng cô cũng định hình được phong cách thời trang cá nhân. Diễm My đã ăn mặc sành điệu hơn, gợi cảm hơn.

Từ phong cách dự sự kiện cho đến đời thường, cô đều ghi điểm bởi sự "chịu chơi" khi đầu tư hàng hiệu và thể hiện phong cách thời trang cá nhân rõ nét.

Đặc biệt, Diễm My từng "chơi lớn" khi diện mẫu đồ ngủ giá 103 triệu đồng của nhà mốt Pháp. Đây là thiết kế này nhiều fashionista ngoại lẫn người đẹp trong nước săn đón.