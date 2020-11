Stylist của aespa gây choáng với màn cắt xẻ chiếc váy 82 triệu thành crop-top cho Winter

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 09:58 AM (GMT+7)

Màn cắt xẻ táo bạo chiếc váy của Balenciaga có giá lên tới hơn 82 triệu đồng của stylist nhà aespa cho Winter trong MV debut của nhóm “Black Mamba” khiến cho netizen Hàn nói đùa rằng: Thế này là sắp “ngang tài ngang sức” với stylist của BLACKPINK luôn rồi!

Chiếc váy lụa satin của hãng thời trang xa xỉ Balenciaga có hoa văn bắt mắt, vốn được thiết kế dạng cao cổ và form suông khá rộng. Chiếc váy có giá lên tới hơn 82 triệu đồng.

Từ chiếc váy này, stylist của SM đã cắt xẻ và “thiết kế” lại cho Winter một bộ trang phục rất sexy với áo crop-top có vạt dài và quần soóc.

Trong MV Black Mamba, một chiếc áo crop-top của Karina cũng được netizen phát hiện ra là một sản phẩm đã được cắt ngắn từ chiếc váy liền ôm sát của hãng In The Mood For Love, chiếc váy có giá cũng không hề rẻ, gần 18 triệu đồng.

Không thể phủ nhận màn cắt xẻ đồ này tuy mạnh tay nhưng mang lại hiệu quả khá hợp lý. Điều này lại một lần nữa chứng tỏ sự đầu tư của SM cho tân binh mới lần này là rất lớn. Vì rõ ràng để có thể cắt may lại trang phục như vậy, chắc chắn SM đã phải bỏ tiền mua đứt món đồ này chứ tên tuổi của aespa chưa đủ để nhãn hàng lớn như Balenciaga sẵn sàng tài trợ trang phục. Và đương nhiên nếu stylist chỉ mượn đồ của hãng thì càng không bao giờ dám cắt “tan tành” món đồ thành như vậy.

