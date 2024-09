Người mẫu từng vướng tin yêu Ronaldo thi Hoa hậu Hoàn vũ

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Italia 2024 đang được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 16/9.

Trong số dàn thí sinh năm nay, người đẹp Elisa De Panicis đang gây chú ý, được đánh giá là thí sinh nổi bật. Elisa De Panicis là người mẫu nội y nổi tiếng ở Italia.

Elisa De Panicis xây dựng hình ảnh nóng bỏng. Cô là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân Instagram hơn 1,3 triệu người theo dõi.

Người mẫu Elisa De Panicis.

Elisa De Panicis còn nổi tiếng vì từng được cho rằng có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Cristiano Ronaldo trong khoảng thời gian ngắn năm 2016. Chuyện tình cảm của cả hai từng gây xôn xao truyền thông.

Sau EURO 2016, Ronaldo đã cùng bạn bè tới Ibiza, Tây Ban Nha nghỉ mát và tổ chức một buổi tiệc trên du thuyền. Khi đó, cánh săn ảnh đã chụp được những khoảnh khắc gần gũi của siêu sao người Bồ Đào Nha và Elisa De Panicis.

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng người mẫu này chính là bạn gái mới của Ronaldo. Tuy nhiên chỉ sau một tháng, cả hai đều tập trung vào công việc nên câu chuyện không còn được nhắc tới.

Đến năm 2018, Elisa De Panicis tiếp tục gây xôn xao khi có những chia sẻ về Ronaldo trên chương trình truyền hình Doble Tentacion được phát sóng tại Chile.

Khi đó, Elisa De Panicis cho biết mỗi khi chụp ảnh quảng cáo cho mẫu đồ lót mới của mình, Ronaldo luôn dùng một miếng đệm lót ở vùng nhạy cảm để tăng thêm vẻ nam tính.

Trước những chia sẻ của Elisa De Panicis, Ronaldo không đưa ra bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên các fan của anh cho rằng Elisa De Panicis cố tình dàn dựng câu chuyện để đu bám sự nổi tiếng của Ronaldo.

Elisa De Panicis sinh năm 1988, là người mẫu nổi tiếng, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế I’m a Celebrity… Get me out of here!, phiên bản Tây Ban Nha.

Elisa De Panicis đang được đánh giá là một thí sinh tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Italia 2024. Italia chưa từng giành chiến thắng ở Hoa hậu Hoàn vũ dù đã nhiều lần chạm tới ngôi vị Á hậu 1.

Năm 2023, đại diện Italia tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở El Salvador là người đẹp Carmen Panepinto Zavati nhưng không giành thành tích.

