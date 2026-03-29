Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Miss World Vietnam 2025 đang "đếm ngược" đến đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM nhằm tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi. Trong động thái mới nhất, trên fanpage cuộc thi mới cập nhật tin vui cho nữ sinh Phạm Thị Huyền Trang đến từ Hà Tĩnh.

Theo đó, Huyền Trang tiếp tục là thí sinh có mức điểm tăng thêm cao nhất trong ngày vừa qua và đang dần rút ngắn khoảng cách với Top 5 hiện tại trên Bảng xếp hạng "Người đẹp được yêu thích nhất"...

"Các khoảng cách điểm đang được rút ngắn dần, liệu chỉ với chưa đầy 2 ngày nữa, người đẹp đang dẫn đầu là Phạm Thùy Dung (Hải Phòng) có thể giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình? Thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất sẽ giành danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất" và vào thẳng Top 6 chung cuộc", ban tổ chức Miss World Vietnam cập nhật.

Huyền Trang đang dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng tại hạng mục yêu thích.

Dù không phải thí sinh đang dẫn đầu hạng mục yêu thích, nhằm hướng tới tấm vé Top 6 nhưng không phủ nhận được việc người đẹp quê Hà Tĩnh đang nỗ lực bứt phá giành cảm tình của fan sắc đẹp.

Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 2000, đến từ Hà Tĩnh, sở hữu chiều cao 1m69. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại. Trong thời gian theo học tại trường Đại học Thương mại, Huyền Trang từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hiện Huyền Trang là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World, bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.

Hình ảnh của người đẹp quê Hà Tĩnh - Phạm Thị Huyền Trang tại Miss World Vietnam 2025: