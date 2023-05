Nữ MC VTV được khen "xinh nhất nước" mặc váy thu hút với lỗ khoét hình trái tim

MC Thu Hà mặc váy cut out vòng một với tạo hình trái tim thu hút.

Váy cut out là xu hướng thời trang được lòng phái đẹp bởi nó giúp người mặc gia tăng độ sexy. Các điểm cut out trên trang phục được đặt ở nhiều vị trí, mang tới sự mới lạ về mặt tạo hình cho thiết kế. Tuy nhiên, có những thiết kế chưa tận dụng được kỹ thuật cut out trên váy, vô tình biến người mặc có hình ảnh chưa thực sự thu hút và nặng hơn là phản cảm.

Nhiều năm về trước, chi tiết cut out được ứng dụng trên các thiết kế váy dạ hội, váy đi sự kiện. Thế nhưng, những năm gần đây, chi tiết cut out được sử dụng trên cả những trang phục ứng dụng đời thường. Để mặc đẹp kiểu trang phục này, bạn cần nắm rõ quy tắc lên đồ để đẹp mà không phô, gợi cảm nhưng không khoe cơ thể quá mức.

Cụ thể, với trang phục cut out ngay vòng một. Bạn nên chọn thiết kế có chi tiết cut out vừa đủ, tiết chế không khoét quá rộng. Bởi, có những trang phục cut out quá lớn, không vừa vặn với cơ thể sẽ bị xô lệch, khả năng rơi vào tình huống hớ hênh càng lớn. Cut out quá rộng khiến vòng một không gom lại gần nhau, làm giảm độ gợi cảm cho phái đẹp.

Để an toàn hơn, bạn có thể chọn kiểu váy cut out nhưng được may một lớp lưới trong suốt, tiệp với màu da sẽ ôm cơ thể hơn.

Một chi tiết quan trọng khác cho mọi kiểu trang phục sexy là chọn nội y. Với những cô nàng có vòng một tròn đầy, săn chắc, có thể dùng miếng dán ngực loại nhỏ. Với những cô nàng vòng một khiêm tốn, kém săn chắc, bạn có thể dùng loại dán bầu ngực có phần dán kéo lên cao, tăng thêm sức hút.

Trong một số trường hợp, váy cut out ngay vòng một được may thêm lớp mút ngực, giúp người mặc có thể lược bỏ phần chọn nội y.

MC VTV Thu Hà là một trong những người ghi điểm với kiểu váy cut out ngay vòng một. Chỉ một chi tiết nhỏ, nữ MC được khen "xinh nhất nước" thu hút mọi ánh nhìn dù trang phục cô mặc có màu đen, kín đáo toàn thân. Nhờ chọn trang phục kín hở đúng chỗ mà Thu Hà nhận được lời khen từ bạn bè, người hâm mộ.

Thu Hà ghi điểm với thiết kế cut out gợi cảm, có tạo hình trái tim ấn tượng. Trang phục màu đen càng tôn lên làn da trắng sáng cho nữ MC.

Vũ Ngọc Anh từng lăng xê kiểu váy cut out ngay vòng một. Đa phần các thiết kế có tông màu đơn sắc không họa tiết để tôn lên vẻ đẹp sang chảnh cho người mặc, tại các sự kiện giải trí.

Thiết kế ôm cơ thể sẽ giúp tôn vòng một thu hút hơn, hạn chế được những sự cố ngoài mong muốn so với những trang phục rộng.

So với nhiều kiểu váy khoe vòng một thì đây là mốt được nhiều người lựa chọn vì có độ gợi cảm vừa đủ.

