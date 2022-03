Nữ HLV show "Quý ông hoàn mỹ" hớ hênh trên sóng vì váy xẻ chưa sốc bằng chân dài này

Không thể phủ nhận sức quyến rũ của những chiếc đầm xẻ nhưng không phải lúc nào nó cũng mang đến cảm nhận về sự gợi cảm.

Thiết kế tôn dáng nhưng thiếu an toàn khiến Hà Anh trở thành tâm điểm bàn tán.

Mới đây, người xem truyền hình có xôn xao về trang phục của siêu mẫu Hà Anh trong chương trình "The Next Gentleman". Người đẹp Hà thành chọn diện thiết kế váy màu đen dáng cổ yếm hở lưng cùng đường cắt sâu tôn vòng 1. Đặc biệt là chi tiết xẻ cao ở hông. Không thể phủ nhận đặc điểm này giúp thể hiện lợi thế chiều cao của người đẹp nhưng có phần không mấy an toàn.

Vì quay ở ngoài trời nhiều gió, lại mải mê thị phạm diễn xuất cho các thí sinh nên nữ HLV show tìm kiếm quý ông ăn khách nhất hiện nay đã rơi vào nhiều tình huống kém duyên khi chiếc váy bị xô lệch.

Từng có lần Hà Anh cũng gặp sự cố vì kiểu váy trên.

Có thể khẳng định, một trong những thiết kế đầm được được ưa chuộng nhất là cắt xẻ. Không phải vô cớ khi nó lại chiếm được thiện cảm của phái đẹp đến vậy. Váy xẻ tập trung ánh nhìn vào đôi chân kết hợp với giày cao gót sẽ "hack" dáng hiệu quả.

Chẳng những vậy, váy xẻ cũng có vô vàn cách cắt khác nhau bởi vậy nó sẽ không trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, cũng vì thiết kế gợi cảm nên người mặc cần chú ý giữ an toàn và không lạm dụng để tránh những tình huống kém duyên.

Váy xẻ giữa

Cách đây ít lâu, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân xuất hiện tại một sự kiện. Người đẹp diện thiết kế váy dài chấm gót với phần thân kết hợp vải xuyên thấu.

Đặc biệt phải nhắc đến thiết kế xẻ cao ở giữa tôn tối đa đôi chân dài của cô. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng phần xẻ này quá cao nên chưa thực sự tinh tế.

Hồ Ngọc Hà cũng từng chọn cho mình một chiếc váy có kiểu dáng như trên. Điểm nhấn được tạo nên bởi những chi tiết đính sequin cùng đường xẻ ở chính giữa.

Váy xẻ hông

Đường xẻ ở hông như thế này cũng xuất hiện nhiều trong các thiết kế của các người đẹp. Nó sẽ tạo vẻ quyến rũ theo cách nửa kín nửa hở.

Chiếc váy gợi cảm của Mai Phương Thúy không chỉ có phần cổ trễ ấn tượng mà còn gây chú ý bởi chi tiết xẻ đùi khoe đôi chân dài, chiều cao hơn 1m80.

Tất nhiên, đường xẻ cao như thế này cũng là thách thức với người mặc. Nếu không cẩn trọng sẽ bị đánh giá là chưa tinh tế.

Váy xẻ hai bên

Đường xẻ đùi ở hai bên cũng là một trong số những cách tạo kiểu váy được nhiều nhà thiết kế lựa chọn như nhân đôi sự quyến rũ.

Với kiểu váy này, nội y thông thường sẽ không phù hợp bởi vậy mà các người đẹp cần sử dụng đến phụ kiện là C-string (nội y dáng chữ C).

"Chân dài Trà Vinh" - Ngọc Trinh từng khiến báo chí trong và ngoài nước sửng sốt vì chiếc váy xẻ hai bên đùi được may bằng chất liệu xuyên thấu quá táo bạo.

