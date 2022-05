"Những đứa con của mặt trời" trong BST của NTK Thảo Nguyễn

Thứ Hai, ngày 30/05/2022 13:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường trong bộ sưu tập vừa được trình diễn.

NTK Thảo Nguyễn "trình làng" bộ sưu tập mới trong khuôn khổ tuần lễ thời trang.

Tối 29/5, tại TP.HCM, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2022 (Vietnam International Fashion Week) diễn ra ngày cuối. NTK Thảo Nguyễn mang đến bộ sưu tập có tên "Children of the Sun" - "Những đứa con của mặt trời".

Lấp lánh, rực rỡ tựa như những tia sáng ấm áp là những gì khán giả có thể dễ dàng cảm nhận thông qua hàng chục mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này.

Những người mẫu nhí góp phần làm nên thành công của buổi diễn.

Các chất liệu được sử dụng gồm metallic, voan, lưới, sequin, organza…. Màu sắc chủ đạo là vàng ánh kim, xám, trắng. Những họa tiết hoa cỏ cây lá từ thiên nhiên được cách điệu đưa vào trang phục một cách ấn tượng.

Thông điệp NTK muốn truyền tải là những đứa trẻ mang ánh sáng của thần mặt trời, mang tới niềm tin, ước vọng về một thế giới tươi đẹp, tỏa sáng ấm áp những tia sáng hy vọng, không còn bệnh tật, ô nhiễm...

Bộ sưu tập của Thảo Nguyễn truyền tải thông điệp tích cực về môi trường.

Trên sàn diễn tuần lễ thời trang ngày cuối, H'Hen Niê xuất hiện nổi bật, lộng lẫy đảm nhận vai trò vedette. Cô mặc bộ đầm vàng ánh kim, làm từ chất liệu tái chế - 100m vải bằng nhựa metallic. Những chi tiết bông hoa, tia nắng mặt trời được Thảo Nguyễn cùng ê-kíp làm thủ công tỉ mỉ, đẹp mắt và thực hiện trong hơn một tháng.

Nàng hậu xuất hiện lộng lẫy với vai trò vedette.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ mối duyên với NTK Thảo Nguyễn: "Vẫn như ngày đầu Hen quen, chị Thảo vẫn dùng thời trang để kể chuyện và truyền đi những thông điệp. Cùng tinh thần thời trang bền vững, trong BST lần này Hen hóa thân vào nữ thần mặt trời truyền đi những tia sáng trong bộ trang phục được thực hiện từ chất liệu tái chế và được NTK Thảo Nguyễn xử lý tỉ mỉ. Với mong muốn gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường, gửi những tia sáng cho thế hệ mai sau để hi vọng trẻ em sau này sẽ được tận hưởng một môi trường thật tuyệt vời".

Hoa hậu H'Hen Niê hóa thân thành nữ thần mặt trời.

Đây là mùa thứ 6 liên tiếp Thảo Nguyễn tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Mỗi mùa, cô luôn tràn đầy năng lượng với những ý tưởng, sáng tạo mới. NTK tâm sự điều cốt lõi mà cô mong muốn qua mỗi bộ sưu tập là khán giả cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc khi xem show và từ đó cảm nhận được thông điệp ẩn phía sau.

Cô nói: "Chúng ta tạo ra thời trang, tạo ra chất liệu, tạo ra những ý tưởng mới, hướng đi mới, đường lối mới trong hoàn cảnh dịch bệnh, để tìm thấy cơ hội trong khó khăn, để hoà nhập với xã hội dần phục hồi".

Các thiết kế nổi bật với gam màu sáng như vàng, cam.

Âm nhạc cũng là dấu ấn, là cách để Thảo Nguyễn tạo sự khác biệt của mình trong mỗi show. Hình ảnh dàn mẫu nhí tay cầm những ngọn nến lung linh, cùng lúc giai điệu ca khúc "Heal the world" vang lên - qua giọng hát của mẫu nhí Bella Vũ, Thuỳ Dương (quán quân sao mai 2019), Thanh Tâm (á quân sao mai 2019) - tạo nên một cái kết trọn vẹn cảm xúc cho "Children of the Sun".

Các người mẫu trình diễn BST của NTK Thảo Nguyễn.

Thảo Nguyễn sinh năm 1991, đến với thời trang năm từ 2008 khi mới 18 tuổi. Năm 2014, cô tham gia chương trình "Nhà thiết kế thời trang Việt Nam - Project Runway" trên truyền hình và đạt thành tích Top 4 Nhà thiết kế thời trang tại miền Bắc, Top 9 Nhà thiết kế thời trang toàn quốc.

Thảo Nguyễn từng trình làng bộ sưu tập tại các sàn diễn thời trang lớn như Vietnam international fashion week, Vietnam junior fashion week, London fashion week... Cô cùng thương hiệu của mình cũng đã tổ chức các show diễn ý nghĩa cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bệnh ung thư như "Kết nối yêu thương", "Lucky Clover"…

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dua-con-cua-mat-troi-trong-bst-cua-ntk-thao-nguyen-502022305134422261.ht...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dua-con-cua-mat-troi-trong-bst-cua-ntk-thao-nguyen-502022305134422261.htm