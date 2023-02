Ngọc Quyên: Siêu mẫu hàng đầu Việt Nam giờ livestream bán hàng kiếm tiền tỷ trên đất Mỹ

Ngọc Quyên xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống nhân dịp năm mới.

- Hiện tại, cuộc sống ở Mỹ của chị sẽ có những hoạt động gì?

Tôi sẽ chia kế hoạch đều 2 tuần. Một tuần, tôi dành cho công việc, nhà cửa, giấy tờ dự định, đam mê và học hỏi, làm những việc riêng tư, gặp bạn bè, hay những mối quan hệ của mình.

Một tuần, tôi dành cho con mình, lo đưa đón bé đi học, đi chơi, nấu ăn và thực hiện những dự định của con. Tính tôi thường lên kế hoạch cụ thể để dễ dàng theo dõi. Tất nhiên, tôi không có người thân bên này, cuộc sống sẽ khó hơn. Tôi tạo cho bản thân việc không phụ thuộc vào bất cứ ai, điều gì. Vì không gì tốt bằng việc bản thân kiểm soát được tất cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi ít thời gian riêng hơn.

- Ngoài công việc bán hàng online, chị còn làm thêm những gì nữa không?

Ngoài bán hàng online, tôi có một tiệm nhỏ ở Orange Country, tôi làm thêm mảng xây dựng để nhiều khi bên kinh doanh có bất cứ vấn đề gì, tôi vẫn trụ được. Như mùa đại dịch, tôi gần như đóng tất cả về mỹ phẩm, tôi xoay qua làm về khẩu trang, miếng che mặt. Qua đó, tôi học được một điều để cuộc sống an toàn, mình phải có nhiều nguồn thu và tạo nên nhiều nguồn thu ổn định là quan trọng nhất.

- Trong 8 năm kinh doanh, công việc livestream giúp chị có nguồn thu thế nào?

Trong 8 năm, công việc kinh doanh vẫn đang là nguồn thu chính. Nhưng nói thật, tôi rất may trong công việc, công việc nào cũng kiếm được, có ít có nhiều. Tiền xoay vòng. Tôi may mắn khi chồng cũ cho nhà nên không phải lo lắng tiền thuê, mỗi tháng đều đỡ nhiều chi phí. Còn lại, tôi cố gắng làm việc để đủ sống.

- Là một người nổi tiếng bán hàng online, chị có sợ những vị khách khó tính hoặc cố tình gây khó dễ để ảnh hưởng tới danh dự của mình không?

Tôi không sợ, buôn bán phải hiểu rằng việc gặp khách khó cũng là bình thường. Trước đây, tôi nóng tính lắm cũng có cãi nhau với khách. Sau đó, tôi cũng mất khách rồi mất hết năng lượng. Sau này, tôi chịu đựng giỏi hơn nên học được cách chăm sóc khách tốt hơn. Thay vì tranh luận với khách, tôi tìm cách giải quyết tốt nhất.

Còn lỡ gặp khách khó quá, tôi chịu khó nghe họ chửi một chút, họ hết nóng lại thôi. Người ta có câu, nóng giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh mà. Nên, tôi cứ nhẩm trong đầu câu này để đôi khi khách chửi quá phát khóc rồi thôi.

- Người ta nói, dù làm người nổi tiếng hay bán hàng online cũng như làm dâu trăm họ. Từng trải nghiệm ở cả 2 vị trí, chị có góc nhìn như nào về quan điểm này?

Quan điểm của tôi khó mà chiều lòng tất cả mọi người, trước kia và hiện tại đều như nhau. Quan trọng là mình làm đúng việc của mình, hoàn thành tốt nhất có thể, uy tín, trách nhiệm những gì mình nhận và làm nó tốt nhất có thể.

Những gì ngoài vòng kiểm soát, đầu tiên, tôi sẽ xin lỗi khách trước và tìm cách giải quyết. Những nếu khách vẫn làm khó thì mình phải chấp nhận, nhẹ nhàng im lặng. Vì thế, tôi cũng hạn chế nhất việc mất khách.

Dù trải qua sinh nở, rời xa "ánh hào quang" nhưng Ngọc Quyên vẫn có thân hình quyến rũ, chuẩn mẫu.

- Trong một bài phỏng vấn, chị từng kể bị chuột cắn chân khi ở trọ ở Sài Gòn. Vậy khi sang Mỹ, trải nghiệm tồi tệ nhất của chị khi đi ở trọ là gì?

Nói thật, tôi là người may mắn. Qua Mỹ, chồng cũ tôi có nhà, nên tôi đâu có khổ như khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Rồi khi li dị, anh cũng cho tôi nhà nữa nên tôi không có nỗi khổ gì về thể xác. Nói thật là cái gì tôi cũng có. Ăn bánh mỳ như mọi người thấy là do tôi thích ăn không phải do nghèo khổ. Với tôi là người có tính cách đơn giản, sống sao cũng được.

Có cực là cực ở tinh thần. Vì thời điểm ấy, tôi còn thương ông xã cũ nhiều, lại đánh đổi cả sự nghiệp để về làm vợ nên đôi khi tôi không cam lòng.

Nhưng rồi, sau một vài năm, vết thương lành, tôi đủ bình tĩnh thì vốn dĩ chuyện đó cũng không quá lớn lao đến thế. Chỉ là, mình tập cho nó đâu vào đó. Hiện tại, tôi đã quen và yêu thương những gì mình đang có. Tôi thấy những gì mình trải qua chỉ để mình lớn và bằng lòng với những gì đang có. Khi mình nhìn theo mặt tích cực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và thoải mái hơn.

- Nhiều người cho rằng, sự thành công của một người được tạo nên từ những thất bại và biến cố, điều này có đúng với chị không?

Khi con người gặp quá nhiều biến cố đến mức đường cùng, một là họ bị nhấn chìm trong thù hận và mất chính bản thân, hai là họ sẽ đứng lên tiếp tục và tìm ra lối đi và tha thứ cho chính bản thân. Và, thật may mắn, tôi không bị những biến cố đó nhấn chìm. Tôi cố gắng đứng dậy sắp xếp lại cuộc đời mình. Sau khi ổn định, tôi đặt mình vào vị trí của họ và tìm những điều họ đã làm cho mình, thay vì nhìn vào vấn đề tồi tệ giữa 2 bên.

Tôi đã tìm tới phật pháp để lắng nghe, cố gắng không ngừng bạn sẽ tìm thấy lối ra. Tôi đã tìm thấy và cố gắng gìn giữ nó mỗi ngày. Không có gì là mãi mãi trong cuộc sống vô thường. Và biến cố lớn nhất là pháp luật, toàn án. Cảm giác của tôi vừa sợ hãi vừa học tập mỗi ngày.

Biến cố giúp bản thân hiểu rõ hơn về luật, văn hoá, cách nuôi dạy con của người Mỹ. Có những cái rất vô lý nhưng đó là luật mà tất cả những đứa trẻ ở Mỹ đều được học. Chỉ có người nhập cư mới không biết vì thế, nhiệm vụ của tôi là phải học.

- Kế hoạch trong 3 năm tới của chị là gì?

Kế hoạch trong 3 năm tới của tôi là tập trung cho Jiraiya và giữ vững những gì mình đang có. Không ngừng học hỏi lĩnh vực mới là bên xây dựng cũng như thời trang. Tôi cố gắng duy trì kinh doanh ở mức ổn định vì cuối cũng mình vẫn phải cân bằng gia đình và cuộc sống.

Ngọc Quyên có cuộc sống ổn định tại Mỹ.

