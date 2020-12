'Kình ngư' - Người đẹp Thể thao Phù Bảo Nghi duyên dáng và nữ tính với áo dài

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 09:03 AM (GMT+7)

Xuất hiện trong sự kiện đầu tiên sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Người đẹp Thể thao Phù Bảo Nghi bất ngờ duyên dáng và nữ tính với áo dài.

Tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Phù Bảo Nghi gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn cùng profile cực kỳ ấn tượng với thành tích học tập 'khủng'.

Tại sân chơi nhan sắc đầu tiên trong cuộc đời, Phù Bảo Nghi ghi danh top 22 cùng danh hiệu Người đẹp Thể thao.

Mới đây, cô xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình Giao lưu Văn hóa, Nghệ thuật các nước ASEAN mở rộng.

Người đẹp diện áo dài duyên dáng và nữ tính, khác với vẻ khỏe khoắn và cá tính thường ngày.

Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ Tp.HCM. Bảo Nghi sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng: 82- 62- 95. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Bảo Nghi còn là gương mặt chủ chốt trong nhiều phong trào, hoạt động khi còn là học sinh Trường American International School (AIS) như: Chủ tịch hội đồng thể dục, thể thao AIS, đội trưởng đội bóng chuyền nữ AIS, thành viên đội bóng rổ nữ AIS, giải thưởng vinh dự điểm GPA, giải thưởng môn kịch xuất sắc, giải thưởng vận động viên của năm tại AIS, thành viên của Tổ chức Đại sứ thiện chí AIS, thành viên nhóm hành chính tổ chức mô phỏng Liên Hiệp Quốc AIS,…

Có thể nói, danh hiệu Người đẹp Thể thao tại HHVN 2020 hoàn toàn xứng đáng với cô nàng Bảo Nghi. Bảo Nghi tập bơi từ năm 4 tuổi. Năm 12 tuổi, cô xuất sắc giành được huy chương vàng môn bơi ếch 50m tại Fobisia – giải thi đấu cấp độ khu vực dành cho học sinh thuộc Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á. Đây cũng là thành tích cao nhất Nghi đạt được.

Chỉ mới 19 tuổi, cô nàng sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng. Từ kiểu bơi ếch, bướm hay sải, Bảo Nghi đều từng đạt giải thưởng.

