Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe Vietnam 2024

Kỳ Duyên gọi danh hiệu Miss Universe Vietnam là giấc mơ tuổi trẻ dang dở mà cô vẫn luôn đau đáu. "Đúng 10 năm, tôi quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt bước ra đấu trường quốc tế Miss Universe", cô nói.

Mỹ nhân 28 tuổi cho biết kết quả chưa biết thế nào nhưng cô chắc chắn sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Cô mong được khán giả ủng hộ.

Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: BTC

Thời gian qua, Kỳ Duyên nỗ lực thay đổi diện mạo. Cô giảm hàng chục kg, có vòng eo thon nhờ tập gym đều đặn, kết hợp ăn uống khoa học. Mỹ nhân cho biết sau Cuộc đua kỳ thú 2018, cô từng rất áp lực trước bình luận chê bai của khán giả do tăng cân thiếu kiểm soát. Hiện người đẹp tự tin, thoải mái diện trang phục nhiều phong cách. "Để đạt được vẻ đẹp mong muốn, bạn cần phải kiên nhẫn, kỷ luật trong tập luyện", cô nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Universe Vietnam năm nay nâng tuổi thí sinh từ 28 lên 33, nhằm thu hút nhiều cô gái đi thi. Độ tuổi tối thiểu của thí sinh là 18. Ngoài ra, theo quy chế, các cô gái đều phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Người chiến thắng năm nay giành giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng - lớn nhất trong số các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay - theo đại diện ban tổ chức.

Sau vòng casting, ban giám khảo chọn top 40 chung cuộc. Các người đẹp trải qua quá trình huấn luyện và tám thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa, có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

