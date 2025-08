5 nguyên tắc vàng giúp Son Dam Bi giảm 10 kg chỉ một tháng sau sinh

Son Dam Bi chia sẻ quá trình giảm cân của cô bắt đầu ngay sau khi rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh tại Hàn Quốc, nơi cô được hỗ trợ về chế độ ăn và vận động an toàn cho mẹ bỉm. Trong vòng một tháng, cô giảm từ 64 kg xuống còn 54 kg, chủ yếu nhờ kết hợp vận động nhẹ và thói quen sinh hoạt điều độ.

Son Dam Bi khoe vóc dáng thon gọn chỉ vài tháng sau khi sinh. Ảnh: Instagram xodambi

Bắt đầu vận động sớm và đều đặn, không vội tăng cường độ

Ngay sau khi vượt qua giai đoạn nghỉ ngơi hậu sản (thường là từ 4-6 tuần sau sinh), Son Dam Bi đã bắt đầu đưa các hoạt động thể chất nhẹ nhàng trở lại vào lịch sinh hoạt hằng ngày. Thay vì lao vào tập gym hay chạy bộ cường độ cao, cô chọn tập các môn như pilates để cải thiện tư thế, phục hồi nhóm cơ bụng và lưng dưới vốn bị ảnh hưởng bởi quá trình mang thai. Ballet cơ bản để tăng độ linh hoạt và săn chắc cơ thể mà không làm cơ thể mẹ bị quá tải, trong khi đi bộ quanh nhà hoặc bế con đi dạo giúp tăng tuần hoàn, đốt calo.

Son Dam Bi tập ballet để tăng độ linh hoạt, dẻo dai cho cơ thể. Ảnh: Instagram xodambi

Việc không gấp gáp ép cơ thể hoạt động quá sức là chìa khóa quan trọng. Hệ cơ - xương - khớp và hormone sau sinh vẫn còn chưa ổn định, nếu tập quá mạnh có thể gây tổn thương mô liên kết, làm tình trạng mệt mỏi, stress nặng hơn.

Ăn uống khoa học: Không kiêng cực đoan, ưu tiên dinh dưỡng phục hồi

Dù là người nổi tiếng, áp lực về vóc dáng rất lớn, Son Dam Bi không ăn kiêng theo kiểu "low carb khắt khe" hay "fasting" tiêu cực. Thay vào đó, cô duy trì chế độ ăn giàu protein nạc từ ức gà, cá hấp, trứng, đậu hũ, giúp phục hồi mô và nuôi dưỡng sữa mẹ; rau củ đa dạng màu sắc cung cấp chất xơ và vitamin, hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc cơ thể; khoai lang, yến mạch, gạo lứt cung cấp năng lượng bền vững cho ngày dài chăm con.

Thay vì ăn 3 bữa lớn, cô chia nhỏ thành 5–6 bữa/ngày nhằm kiểm soát đường huyết và ngăn cảm giác đói cồn cào, từ đó tránh các cơn ăn vặt không kiểm soát vào ban đêm - điều mà nhiều mẹ bỉm thường gặp phải.

Tái tạo năng lượng qua giấc ngủ và tinh thần lạc quan

Ngủ đủ giấc có lẽ là điều xa xỉ với nhiều bà mẹ mới sinh nhưng Son Dam Bi tối ưu hóa giấc ngủ bằng cách tranh thủ chợp mắt bất cứ khi nào có thể, đặc biệt khi bé ngủ. Ngay cả những giấc ngủ ngắn 15-30 phút cũng góp phần ổn định hệ thần kinh, giảm nồng độ hormone cortisol - vốn là nguyên nhân gây tích mỡ nội tạng và cảm giác thèm ăn.

Cô cũng giữ tinh thần tích cực thông qua thiền, đọc sách nhẹ nhàng, hoặc đơn giản là xem phim yêu thích vào lúc rảnh. Trạng thái tinh thần tốt không chỉ giúp kiểm soát việc ăn uống mà còn hỗ trợ điều hòa nội tiết, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và hồi phục cơ thể.

Dặt sức khỏe và phục hồi lên hàng đầu

Một trong những điểm đáng ngưỡng mộ trong hành trình của Son Dam Bi là cô không chạy theo con số trên cân nặng, mà xem việc giảm cân là kết quả phụ của một lối sống khỏe mạnh.

Cô không dùng bất kỳ loại thuốc giảm cân nào, kể cả các loại đang hot như Ozempic hay các chất kích thích giảm thèm ăn. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đang cho con bú bởi các hoạt chất đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sức khỏe của bé.

Thay vì gây áp lực "phải gầy", Son Dam Bi chọn cách lắng nghe cơ thể, ưu tiên phục hồi chức năng sinh lý, nội tiết và sức đề kháng sau sinh, để đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Biến việc chăm con và sinh hoạt thường ngày thành vận động

Son Dam Bi tận dụng việc chăm con để tiêu hao năng lượng. Ảnh: Instagram xodambi

Thay vì phải đến phòng tập mỗi ngày, Son Dam Bi tận dụng tối đa mọi chuyển động nhỏ trong ngày để đốt năng lượng:

- Bế con đúng tư thế (giữ lưng thẳng, siết cơ bụng) cũng là một hình thức squat tĩnh tự nhiên.

- Cúi người lấy tã, dọn nhà, lau sàn, rửa bình sữa... đều được cô kết hợp thêm siết cơ bụng và điều hòa nhịp thở để tăng hiệu quả.

- Đi cầu thang thay vì dùng thang máy, đứng bế con thay vì ngồi lâu những thói quen nhỏ này tạo ra sự tích lũy calo tiêu hao lớn theo thời gian.

Hình ảnh Son Dam Bi xuất hiện sau sinh với vòng eo thon gọn và làn da hồng hào nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Nhiều người khen ngợi cô không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi sự kỷ luật và tinh thần tích cực mà cô truyền tải.

Một khán giả bình luận: "Không phải ai cũng có thể giảm được 10 kg sau sinh. Hành trình của Son Dam Bi cho thấy rằng mọi thứ đều có thể nếu có kế hoạch rõ ràng và kiên trì".

Son Dam Bi sinh năm 1983, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm 2007, cô ra mắt với EP đầu tay Cry Eye, trở thành hiện tượng K‑pop thời bấy giờ. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim, tham gia show thực tế... và được khán giả yêu mến như Lights and Shadows (2011–2012), Mrs. Cop 2 (2016), When the Camellia Blooms (2019) – trong đó cô được đề cử và từng giành các giải danh giá như APAN Fiction Awards, KBS Drama Awards, Baeksang Arts Awards...

Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyu Hyuk, cựu vận động viên trượt băng quốc gia vào năm 2022 và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 4/2025.