Hoa hậu Hoàn vũ UAE đầu tiên

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) 2024 đã diễn ra tối 19/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Emilia Dobreva. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp UAE đầu tiên tham gia đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Chiến thắng của Emilia Dobreva không gây bất ngờ vì cô là ứng viên nổi bật, có kinh nghiệm thi nhan sắc ấn tượng.

Emilia Dobreva năm nay 27 tuổi, cao 1,8 m, là người Kosovo-Serbia. Hiện cô là doanh nhân, người mẫu ở Dubai.

Emilia Dobreva sinh ra tại Kosovo, sau đó cùng gia đình chuyển đến UAE. Cô nói được sáu ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Trung.

Người đẹp đã có bằng cử nhân thiết kế thời trang từ Istituto Marangoni ở Milan, Italia. Ngoài ra, cô cũng có bằng cử nhân báo chí.

Emilia Dobreva từng tham dự nhiều sự kiện lớn của giới giải trí. Hồi tháng 5, cô sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes trong bộ váy cúp ngực yêu kiều.

Người đẹp có sở thích khiêu vũ, vẽ tranh sơn dầu và viết thơ.

Emilia Dobreva bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2008. Từ năm 2016 tới nay, người đẹp theo đuổi con đường thi sắc đẹp và từng tham gia nhiều cuộc thi quốc tế.

Năm 2016, lần đầu cô thi sắc đẹp. Emilia Dobreva đại diện nước Nga dự thi Miss Union Baku 2016 và giành ngôi á hậu 2. Cùng năm, cô đại diện Serbia tham dự Miss Model of the World 2016 và giành ngôi á hậu 4.

Năm 2017, cô đại diện Kosovo tham dự Miss Eco International ở Ai Cập nhưng không giành được thành tích. Cùng năm, cô tiếp tục đại diện Kosovo tại Miss Supertalent of the World 2017 và giành giải Best in Swimsuit. Cuối năm 2017, Emilia đeo sash Kosovo tham dự Miss Cosmopolitan World 2017 và lọt vào top 10 cùng giải phụ Người đẹp tài năng.

Năm 2019, Elilia đại diện Serbia tại Miss Friendship International ở Trung Quốc và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Emilia từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar Vietnam vào năm 2021. Người đẹp cũng nhiều lần được mời tham dự Liên hoan phim Cannes.

Với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, Emilia được xem là ứng viên gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Miss Universe 2024 tổ chức vào tháng 11 tại Mexico. Đương kim hoa hậu là người đẹp Nicaragua - Sheynnis Palacios. Đại diện Việt Nam là hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

