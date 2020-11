Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: 'Năm nay BGK gặp khó khăn vì chất lượng thí sinh quá đồng đều'

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 08:08 AM (GMT+7)

Hoa hậu, giám khảo Đỗ Mỹ Linh cho biết cô và các thành viên BGK HHVN 2020 gặp rất nhiều khó khăn vì chất lượng thí sinh năm nay quá đồng đều.

Năm nay chất lượng của các bạn thí sinh đồng đều hơn mọi năm, rất nhiều bạn có gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng và đặc biệt là học vấn rất tốt. Chính vì sự chênh lệch giữa các thí sinh rất ít đã khiến cho Linh cũng như các thành viên khác của BGK gặp rất nhiều khó khăn cũng như phải tranh luận rất nhiều để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất.

Chỉ còn cách chung kết 1 hôm, Linh cùng BGK buộc phải làm một công việc rất khó khăn đó là lựa chọn ra các top thí sinh để phân định vị trí của các bạn. Ở thời điểm này, Linh và các thành viên BGK cũng đều đã có những sự lựa chọn và cân nhắc cho mình.

Đối với riêng bản thân Mỹ Linh thì bạn sẽ lựa chọn một Hoa hậu dựa trên những tiêu chí như thế nào?

Linh sẽ thích một cô gái có tri thức và nền tảng gia đình gia giáo. Nếu có sự giáo dục từ bé thì khi bước chân vào thế giới giải trí nhiều cám dỗ cô gái ấy sẽ có bản lĩnh để phân biệt đúng, sai và tránh bị sa đà vào những thứ phù phiếm, cạm bẫy.

Năm nay có một số bạn thí sinh có vẻ đẹp lạ, khoẻ khoắn và rất tây, BGK cũng đánh giá rất cao những vẻ đẹp như vậy. Trong thành phần BGK năm nay có Linh, chị Thuỵ Vân, anh Lê Thanh Hoà – là những người trẻ và update thường xuyên các xu hướng của giới trẻ nên chúng tôi sẽ có những cái nhìn đa chiều, hiện đại hơn. Các thành viên BGK cũng đã rất tích cực đưa ra những ý kiến tranh luận nên Linh nghĩ rằng kết quả năm nay sẽ làm vừa lòng rất nhiều người.

Hoa hậu Mỹ Linh cho biết cô thích một cô gái có tri thức và nền tảng gia đình gia giáo. Là một người trẻ tham gia vào thành phần BGK của HHVN 2020, Linh nghĩ rằng mình sẽ mang tới một cái nhìn tươi mới như thế nào cho cuộc thi năm nay?

Tất cả các thành viên đều rất hăng hái đưa ra các ý kiến của mình và đều được lắng nghe, sau đó BGK sẽ tìm ra phương án có thể tổng hoà ý kiến của tất cả mọi người. Linh là người trẻ nhất trong BGK nhưng cũng là người đã trải qua rất nhiều vị trí, từ việc là một khán giả cho tới làm thí sinh đi thi và bây giờ lại làm giám khảo nên Linh sẽ rất hiểu các bạn thí sinh và có những góc nhìn đa chiều hơn để góp ý cho BGK.

Năm thứ 2 liên tiếp ngồi ghế BGK, Linh còn gặp những áp lực hay không?

Năm nay Linh nhận được lời mời làm giám khảo ở phút chót và cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên, Linh cũng rất tự hào rằng đã cùng với các thành viên BGK của HHVN 2018 tìm ra một Hoa hậu Trần Tiểu Vy vô cùng xứng đáng. Với sự tín nhiệm của BTC, năm nay Linh sẽ cố gắng hết sức để tìm ra một tân hoa hậu xứng đáng.

Khi làm giám khảo năm 2018, Linh gặp nhiều áp lực vì vừa phải chấm thi, vừa phải xuất hiện trên sân khấu để trao lại vương miện. Còn năm nay thì Linh có thể hoàn toàn vào công việc chấm thi của mình nên cũng cảm thấy rất thoải mái.

Hoa hậu Việt Nam 2016 ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Là Hoa hậu có hai năm liên tiếp ngồi ghế giám khảo HHVN, Linh đã có những trải nghiệm đáng nhớ như thế nào?

Ở thời điểm Linh mới đăng quang có nhiều ý kiến trái chiều nhưng suốt 4 năm qua Linh đã nỗ lực để chứng tỏ với mọi người sự cố gắng của mình. Có thể Linh không tham gia quá nhiểu hoạt động giải trí nên mọi người sẽ không thấy Linh xuất hiện quá rùm beng, nhưng bù lại việc được BTC định hướng đi theo con đường thiện nguyện, xã hội đã mang lại cho Linh những giá trị bền vững hơn.

Đảm nhận vai trò giám khảo, Linh đã được tiếp xúc và lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của các bạn. Và Linh hiểu rằng đằng sau Tiểu Vy, Phương Nga, Thuý An là những cô gái có tâm hồn rất đẹp và các bạn có được vị trí hôm nay không phải là do may mắn mà bản thân các bạn đã nỗ lực rất nhiều và đó là thành quả xứng đáng.

Hoa hậu Mỹ Linh và 35 thí sinh trình diễn trong đêm diễn Người đẹp Thời trang. Trong thời gian tới, Linh có những định hướng gì mới cho hình ảnh của mình?

Thực ra Linh không bao giờ đóng khung hình ảnh của mình mà đã trải nghiệm rất nhiều, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại khi bắt đầu thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ thì Linh sẽ rất cân nhắc và cẩn trọng.

Hiện tại Linh đang chập chững bước vào con đường kinh doanh, chình vì thế nên Linh sẽ bớt thời gian dành cho công việc ở VTV để tập trung cho những dự định riêng của mình trong thời gian tới.

