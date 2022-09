Dù gặp sự cố lót váy xộc xệch nhưng Selena Gomez vẫn quá đẹp

Tự tin là chìa khóa để mặc đẹp của Selena Gomez.

Hình ảnh mới nhất của Selena Gomez tại lễ trao giải Emmy lần thứ 74.

Mới đây, Selena Gomez đã xuất hiện thật xinh đẹp trên sân khấu của lễ trao giải Emmy lần thứ 74 để giới thiệu cho series Only Murders in the Building. Cô nàng chiếm trọn sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn vô cùng nổi bật với chiếc váy dạ hội dài, cổ yếm, đính sequin lấp lánh đến từ nhà mốt Celine.

Tuy nhiên, tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu không có điểm trừ duy nhất đó chính là lớp lót bên trong váy của cô bị xộc xệch, di chuyển. Nhưng sau đó, mọi người đã tỏ ra thông cảm với người đẹp với sự cố không mong muốn này. Và mọi sự chú ý đều tập trung vào sự xinh đẹp, duyên dáng của Selena Gomez.

Chiếc váy gặp sự cố với lớp lót lúc cô di chuyển.

Nhưng có thể thấy, hiếm mỹ nhân nào phong độ thời trang lại ít bị ảnh hưởng bởi cân nặng như Selana Gomez. Ngay cả thời điểm bị tăng cân chóng mặt do ảnh hưởng của việc điều trị bệnh bệnh lupus ban đỏ, cô vẫn được khen ngợi về ăn mặc. Khi nhìn cô, nhiều người từng cho rằng những cô nàng mũm mĩm khó lòng mặc đẹp vì thân hình kém thon sẽ phải nghĩ lại.

Để có được điều đó, đầu tiên là cô tự tin mặc những gì mình muốn kể cả vóc dáng có phần "phì nhiêu". Cô biết cách tôn những điểm mạnh hình thể và giấu đi những khuyết điểm body. Những chiếc váy khoét sâu, những thiết kế có khoảng hở tinh tế... là những lựa chọn hàng đầu của Selena Gomez.

Selena luôn biết cách để mặc đẹp dù cân nặng lên xuống thất thường.

Cô luôn cảm thấy tự tin với phong cách thời trang của mình mỗi lần xuất hiện, từ thảm đỏ đến đời thường.

Và tất nhiên cô cũng thông minh khi chọn những item với phương châm "đẹp khoe, xấu che".

Nên dẫu ngoại hình có hơi mũm mĩm, cô cũng rất ít khi bị liệt vào danh sách sao mặc xấu.

Cô sẵn sàng mặc bất cứ thứ gì mình muốn cho dù hình thể đang ở trạng thái mũm mĩm.

Selena Gomez vẫn được xem là một người "ăn vận có gu" nhờ những nguyên tắc trong thời trang.

