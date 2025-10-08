Con gái út Steve Jobs chiếm sóng với outfit tối giản

Ngày 27/9, Eve dự show với tư cách khách mời, ngồi cạnh cựu tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour.

Cô chọn phong cách tối giản: áo cổ lọ đen, áo khoác blazer dáng rộng kết hợp quần ống suông màu xám và trang điểm nhẹ nhàng tôn nét tự nhiên. Mái tóc vàng óng được tạo kiểu buông sóng nhẹ, tạo tổng thể hiện đại và sang trọng.

Sau sự kiện, Eve đăng loạt ảnh trên trang Instagram cá nhân, thu hút hơn 111.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi. Nhiều người khen cô "tỏa sáng" và ca ngợi "vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng".

Trang cá nhân của Eve hiện có hơn nửa triệu người theo dõi, nhưng cô ít chia sẻ về đời tư, chủ yếu đăng ảnh liên quan đến công việc người mẫu, thời trang và các chuyến đi.

Nhiều tạp chí quốc tế nhận xét phong cách của cô là "hiện đại, thanh lịch, không phô trương".

Eve Jobs sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2021 với bằng Khoa học, Công nghệ và Xã hội. Cô được biết đến lần đầu trong chiến dịch quảng cáo của Glossier năm 2020, bên cạnh Sydney Sweeney và Naomi Smalls.

Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu DNA Model Management - nơi đại diện cho nhiều gương mặt nổi tiếng như Kaia Gerber hay Emily Ratajkowski.

Từ đó, cô dần khẳng định vị thế riêng trong làng thời trang, từng làm việc cùng Louis Vuitton, Enfants Riches Déprimés và trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris.

Trước đó, Eve là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, từng nằm trong top 5 tay đua trẻ dưới 25 tuổi thế giới năm 2019.

Niềm đam mê này cũng giúp cô gặp gỡ chồng, vận động viên Olympic người Anh Harry Charles. Cả hai kết hôn ngày 26/7.

Trong một bài phỏng vấn, Eve nói cô chưa từng nghĩ sẽ theo nghề người mẫu nhưng công việc này giúp cô tìm lại cảm giác hứng khởi và quyết tâm giống như khi thi đấu thể thao.