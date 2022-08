Cô gái nào sẽ đội vương miện Miss World Vietnam 2022 tối nay?

Chỉ còn ít giờ nữa là đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 sẽ chính thức được diễn ra vào tối ngày 12/8 tại Quy Nhơn.

1. Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 228)

Ứng cử viên sáng giá nhất cho vương miện của Miss World Vietnam 2022 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô cũng là thí sinh đầu tiên ghi tên trong danh sách Top 20 chung kết khi giành giải thưởng “Người đẹp Thời trang”. Bảo Ngọc sở hữu chiều cao “khủng” 1m85, số đo 3 vòng: 87-63-98 (cm) cùng gương mặt thanh tú. Người đẹp đến từ Cần Thơ từng xuất sắc ghi tên mình vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại Miss World Vietnam 2022 lần này, Bảo Ngọc đã trở lại và gây chú ý với phong thái tự tin, đầy bản lĩnh. Ngoài việc có ngoại hình nổi bật, Bảo Ngọc còn thành thạo tiếng Anh. Trong phần thi tài năng của mình, Bảo Ngọc thu hút khi trình bày bài thuyết trình tự nhiên, lôi cuốn bằng tiếng Anh. Cô sở hữu thành tích IELTS 8.0.

2. Nguyễn Thuỳ Linh (SBD 182)

Sở hữu chiều cao 1m74, hình thể đẹp và gương mặt đẹp rạng ngời, sáng sân khấu nên Nguyễn Thuỳ Linh (SBD 182) đang được kỳ vọng sẽ là ứng viên “nặng ký” cho ngôi vị hoa hậu Miss World Vietnam 2022. Ngoài xinh đẹp, cô còn có thành tích học tập rất đáng nể. Người đẹp vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Chưa kể, cô vừa đoạt giải “Người đẹp bản lĩnh” và lọt vào hầu hết các top của các phần thi phụ: Top 4 Queen Talk (hùng biện Tiếng Anh), top 5 “Người đẹp hời trang”, top 5 “Người đẹp Du lịch”, top 8 “Người đẹp Thể thao”…

3. Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 216)

Chắc hẳn đây không phải là gương mặt quá xa lạ với những người yêu mến nhan sắc Việt. Người đẹp sinh năm 1999 này từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 5 chung cuộc với giải thưởng "Người đẹp Nhân ái". Mỹ nhân đến từ Đồng Nai có chiều cao 1,7m, số đo hình thể 82-63-92 (cm). Ngoài ra, Mai Phương còn có khả năng hát, nhảy, chơi đàn và diễn catwalk và sở hữu khả năng nói tiếng Anh trôi chảy khi sở hữu trình độ IELTS 8.0.

4. Nguyễn Phương Nhi ( SBD 116)

Phương Nhi được biết đến là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất của Miss World Vietnam 2022 với số đo chỉ 57 cm. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng là 80 - 57 -88 (cm). Phương Nhi năm nay tròn 20 tuổi nhưng đã có bảng thành tích học tập "khủng". Cô hiện đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội và thành thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Phương Nhi cũng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá). Dù trong quá trình tham gia cuộc thi, Phương Nhi ít lọt top các cuộc thi phụ nhưng là người càng về sau càng tiến bộ và trở nên nổi bật.

5. Nguyễn Khánh My (SBD 516)

Cô là người đã xuất sắc thắng giải “Người đẹp Biển” được vào thẳng top 20 của Miss World Vietnam 2022. "Người đẹp Biển" là giải thưởng phụ quan trọng tại Miss World Vietnam và nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô năm nay 23 tuổi, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m và có số đo 3 vòng 83-62-92 (cm). Khánh My đã tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kinh tế quản lý - chương trình liên kết quốc tế của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) với ĐH Picardie Jules Verne (Cộng hòa Pháp). Nữ sinh theo học chuyên ngành này vì bên cạnh ngoại ngữ, cô muốn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn về kinh tế - tài chính. Thời cấp 3, cô học THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội. Chú tâm học ngoại ngữ từ nhỏ, Khánh My từng đạt giải Nhì Học sinh giỏi tiếng Pháp cấp quận lớp 11. Người đẹp giao tiếp thông thạo song ngữ Anh - Pháp, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0 và tiếng Pháp DELF B2. Đây cũng là thế mạnh khiến cô tự tin trong các phần thi về giao tiếp, hùng biện tại cuộc thi.

