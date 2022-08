Sự thật việc mỹ nhân An Giang hồn nhiên mặc bikini đi mua sắm tại trung tâm thương mại

Thứ Sáu, ngày 12/08/2022 10:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phương Trinh Jolie luôn gây chú ý bởi gu thời trang gợi cảm của mình.

Hình ảnh mới nhất gây tranh cãi của Phương Trinh Jolie.

Phương Trinh Jolie (sinh năm 1988) là một trong những nữ nghệ sỹ có hình thể đáng mơ ước nhất showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo 3 vòng là 84 - 61 - 95 cm, Phương Trinh Jolie thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ khoe vẻ gợi cảm của hình thể. Ngoài những lời khen về vóc dáng, mỹ nhân sinh năm 1988 này cũng vướng khá nhiều tranh cãi liên quan đến thời trang. Bên cạnh những ý kiến cho rằng người đẹp rất quyến rũ thì không ít ý kiến cho rằng, cô “lạm dụng” sự sexy của mình hơi quá đà.

Nhưng thực tế, cô và gia đình đang đi nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Singapore.

Mới đây nhất, cô đã gây trầm trồ khi khoe ảnh trong chuyến du lịch sang chảnh tại đảo quốc sư tử. Người đẹp Phương Trinh Jolie xuất hiện đầy gợi cảm với bộ áo tắm họa tiết đồng điệu của Dior mix cùng chân váy lưới. Cô cũng vô cùng sành điệu khi diện mũ cói cùng hãng, xách túi Dior Book Tote có giá gần 100 triệu đồng.

Khi những bức ảnh này được đăng tải, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc lẫn phong cách thời trang thời thượng của mỹ nhân An Giang này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc ăn mặc như thế đến trung tâm thương mại là thiếu tinh tế và kém duyên. “Đến trung tâm thương mại mặc trang phục không hợp tý nào”, “Khoe body không đúng chỗ rồi”, “Mặc như thế này chỉ hợp đi biển thôi”…

Phương Trinh nổi tiếng là cô nàng có cá tính thời trang ấn tượng (ảnh cắt từ video)

Nhưng trên thực tế, Phương Trinh Jolie đang ở trên du thuyền, tại đây như một khu vui chơi, giải trí thu nhỏ nên nhiều người hiểu nhầm cô đang đi trung tâm thương mại. Nhưng có khán giả khó tính thì vẫn cho rằng, dù sao thì người đẹp cũng nên mặc lịch sự hơn ở chốn công cộng.

Vốn theo đuổi gu thời trang gợi cảm, phóng khoáng nên người đẹp An Giang này nhiều lần gây tranh cãi liên quan đến chuyện ăn mặc. Cách đây không lâu, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi diện chiếc áo chỉ đủ che vòng 1 cùng quần lưới. Bên cạnh đó, mỹ nhân này còn tự tin sải bước với những cú xoay người như người mẫu chuyên nghiệp. Và nhiều người cho rằng bộ đồ này chỉ hợp với đi biển chứ không hợp để dạo phố vì trông nó khá hở hang và kiệm vải. Trả lời về vấn đề này, Phương Trinh Jolie thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra đó là đồ đi biển nhưng do thời tiết Sài Gòn nóng quá nên tôi mặc cho mát mẻ. Thứ hai nữa là tôi muốn mix&match phong cách đi biển với kiểu streetstyle để xem nó như thế nào. Thứ ba nữa là tôi đang làm mẫu cho cửa hàng thời trang của tôi nên tự do thể hiện ý tưởng”.

Cô cũng không ngần ngại trả lời những góp ý, chỉ trích từ dư luận.

Hay Phương Trinh Jolie từng gây xôn xao với bộ ảnh tạo dáng trên biển Đà Nẵng. Bộ trang phục của diễn viên 8X là màn kết hợp giữa chiếc áo bra hình vỏ sò bé xíu vừa đủ che vòng 1 và chân váy dài xẻ cao làm nổi bật đôi chân thon dài. Nhưng cách tạo dáng cộng với bộ đồ cắt xẻ quá mức khiến cô bị đánh giá khoe hình thể hơi táo bạo.

Một lần khác, người đẹp 34 tuổi này đã phải nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận khi mặc bodycon ôm sát, gợi cảm chụp ảnh tạo dáng tại nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Ngay lập tức, nhiều ý kiến được đưa ra: “Nhà thờ cổ kính mà sao Phương Trinh ăn mặc hở hang, mất lịch sự quá", "Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, nếu muốn chụp ảnh chị mặc áo dài có lẽ lịch sự hơn ạ", "Em thấy cách ăn mặc và tạo dánh chụp hình nơi tôn nghiêm như vậy là không phù hợp chị ạ",... - có người viết.

Không phải lúc nào những bộ trang phục thể hiện được lợi thế hình thể cũng được khen ngợi là tinh tế.

Sau đó Phương Trinh Jolie đã lên tiếng: "Trinh không có đi nhà thờ. Trinh chụp hình ngoài hàng rào nhà thờ. Trinh mà có ý định bước vào nhà thờ là mặc váy dài qua gối hoặc quần và phải khoác áo nữa chứ".

Sở hữu chiều cao ấn tượng, người đẹp quê An Giang theo đuổi phong cách táo bạo từ đời thường cho đến trên sân khấu. Trước những ý kiến khen chê, Phương Trinh Jolie không ngại cho biết: “Bản thân tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách quyến rũ của các cô gái phương Tây nên có thể hơi thoáng. Với cả thời trang thì không có giới hạn, vậy không giới hạn thì sao gọi là quá đà? Miễn là tôi thấy tự tin và thoải mái với phong cách mình theo đuổi là được rồi. Tôi chọn trang phục thường ưu tiên phù hợp với hoàn cảnh và thời tiết, khí hậu".

Phương Trinh Jolie phủ nhận việc cố tình khoe thân phản cảm. Bởi cô luôn mặc trang phục đúng mục đích.

Bộ váy cưới xuyên thấu của người đẹp cũng từng khiến dư luận nổ ra những tranh cãi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-that-viec-my-nhan-an-giang-hon-nhien-mac-bikini-i-mua-sam-tai-trun...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-that-viec-my-nhan-an-giang-hon-nhien-mac-bikini-i-mua-sam-tai-trung-tam-thuong-mai-a564325.html