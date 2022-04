Chân dài 23 tuổi từng bị liệt nửa người gây chú ý tại “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”

Hoàng Thùy Anh từng bị liệt, không thể đi lại được do giảm cân sai cách.

Hoàng Thùy Anh sinh năm 1999. Cô cao 1m74, nặng 56 kg, số đo ba vòng 83-63-91 cm. Cô là sinh viên ngành Tâm lý Giáo dục của Đại Học Sư phạm Hà Nội. Trong số dàn thí sinh tài năng khác tham gia “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” , Hoàng Thùy Anh gây chú ý nhờ thần thái hút hồn, sắc vóc nổi bật.

Sắc vóc nổi bật của Hoàng Thùy Anh

Năm 2020, Hoàng Thùy Anh từng thi “Hoa hậu Việt Nam” nhưng không đạt thành tích cao do còn trẻ, non kinh nghiệm. Ngoài ra, vì giảm cân sai cách nên cô từng bị liệt nửa người, không thể đi lại bình thường. Mọi sinh hoạt bất tiện, người đẹp thấy bản thân là gánh nặng của mẹ nên stress, rơi vào trầm cảm. Được bạn bè và gia đình động viên, cô tự trấn an bản thân, chuyên tâm điều trị. Cô tập vật lý trị liệu mỗi ngày và đến phòng khám châm cứu hàng tuần. Cô giữ tinh thần lạc quan nên sức khỏe biến chuyển tích cực, dần hồi phục sau ba tháng điều trị.

"Thời điểm đó rất khó khăn nhưng tôi đã chữa lành tất cả và chiến thắng bệnh tật. Tôi tự hào vì mình đã làm được. Sau biến cố, tôi trân trọng và biết ơn những người thân yêu đã luôn bên cạnh, hỗ trợ mình. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn truyền thông điệp tới các bạn trẻ rằng cuộc sống sẽ luôn tồn tại những khó khăn, thử thách và những biến cố của cuộc đời chính là cơ hội để chúng ta mạnh mẽ hơn. Tôi mong các bạn hãy luôn tin vào bản thân, dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi ước mơ", cô chia sẻ.

Hoàng Thùy Anh đặt mục tiêu vào top 3 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”

Trong giới Hoa hậu, Hoàng Thùy Anh thần tượng H'Hen Niê. Cô xem top 5 “Miss Universe 2018” là hình tượng bản thân hướng đến. "Chị H'Hen Niê có hành trình thi sắc đẹp ấn tượng. Ở chị luôn nhìn thấy sự lạc quan, tích cực. Chị vượt qua những bình luận tiêu cực để trở thành người tiên phong cho vẻ đẹp mới, góp phần lớn trong việc khai phá cho những vẻ đẹp khác biệt của người Việt tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sức hút của chị tạo cho tôi động lực, tin hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chị H'Hen Niê là thần tượng, cũng là động lực giúp tôi có quyết tâm khẳng định bản thân, mong muốn chinh phục vương miện", cô bày tỏ.

Hoàng Thùy Anh nói điểm mạnh của cô so với dàn thí sinh là gương mặt lai, khả năng giao tiếp tốt và tố chất lãnh đạo. Người đẹp cũng thừa nhận bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn nên đang cải thiện kỹ năng catwalk.

Tranh tài tại “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Hoàng Thùy Anh thi đấu với tâm thế của một chiến binh. Cô đặt mục tiêu vào top 3 chung cuộc.

