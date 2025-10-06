Bộ sưu tập đầm 'hoa lá cành' giá hàng trăm triệu đồng của Huyền Baby

Khoe ảnh trên biển lúc hoàng hôn, Huyền Baby diện set trang phục gồm áo crop top trễ vai và chân váy maxi. Thiết kế mang họa tiết Majolica nằm trong BST mới nhất của Dolce & Gabbana, giá bán khoảng hơn 60 triệu đồng cả set.

Tủ đồ mùa hè của mỹ nhân hai con có không ít thiết kế tương tự, đều là sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Italy. 'Chị đẹp' không ngại chi hàng chục triệu đồng để sắm các set váy hao hao kiểu dáng, chỉ khác họa tiết.

Trang phục mang phong cách vương giả và quý tộc giá hơn 60 triệu đồng được Huyền Baby diện từ khi đi chơi đến lúc đi tiệc. Các thiết kế làm nổi bật eo thon, ngực đầy của 'phú bà'.

Mỹ nhân 36 tuổi còn chuộng các mẫu váy hoa dáng ngắn cũng của Dolce & Gabbana, thích hợp với các chuyến du lịch.

Set váy với crop top đôn đẩy vòng một và chân váy xòe xếp ly họa tiết Địa Trung Hải đặc trưng của Dolce & Gabbana giá hơn 50 triệu đồng giúp Huyền Baby khoe dáng giữa trời Âu.

Người đẹp hai con diện set váy hoa cũng giá khoảng 50 triệu đồng khi đến Thụy Sĩ.

Huyền Baby không ngại chi gần 60 triệu đồng để sắm chiếc đầm ôm họa tiết hoa hồng xanh nằm trong BST Thu Đông 2019.