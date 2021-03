Bà mẹ 1 con có đôi chân dài như vô tận bị chỉ trích vì mặc hớ hênh trong siêu thị, quán cafe

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 10:44 AM (GMT+7)

Zheng Mei nhiều lần gây mất thiện cảm vì diện đồ ngắn đến nơi công cộng.

Mới đây, loạt ảnh người đẹp Trung Quốc được dân tình chia sẻ chóng mặt, gây chú ý trên mạng xã hội bởi trang phục nơi công cộng. Được biết, người phụ nữ này có tên là Zheng Mei, 38 tuổi hiện đang sinh sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước những khoảnh khắc này, đa số cư dân mạng đều tỏ ra bất bình và nhận xét, dù sở hữu vóc dáng đẹp, cân đối nhưng dù sao Zheng Mei đã là người phụ nữ có gia đình, nên kiểu mặc này là hoàn toàn không phù hợp. Chưa hết, với tiêu chí thời trang ngắn hết cỡ, người phụ nữ này cũng gây mất thiện cảm khi nhiều lần ngang nhiên xuất hiện ở nơi công cộng, tập trung đông người qua lại như hiệu sách, siêu thị, trung tâm thương mại, tiệm cà phê,... trong những bộ đồ không che hết nổi vòng 3.

Tại Trung Quốc, những chiếc váy ngắn, quần ngắn được xem là hot item, thường xuyên được các bóng hồng chưng diện trên khắp các nẻo đường phố vì kiểu dáng đơn giản, nhưng vô cùng sexy, lại dễ mặc, dễ kết hợp. Đây cũng là "bảo bối" giúp các chị em khoe chân dài triệt để mà chẳng cần phải sử dụng bất kì app chỉnh sửa thần thánh nào. Chính vì thế, không ít quý cô như "cá mắc cạn" ở nơi đông người chỉ vì ham diện đồ ngắn, làm nảy sinh nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều giữa phản cảm và gợi cảm.

Phản hồi những ý kiến không mấy tích cực về gout mặc của mình, Zheng Mei nhấn mạnh: "Một số người lên án tôi thậm chí là trên trang Weibo cá nhân, tôi vẫn nhận phải nhiều lời bình luận ác ý và xúc phạm vì họ cho rằng họ làm như vậy là muốn tốt cho tôi. Dù đã lập gia đình, tại sao tôi không được tự do ăn mặc, tôi vẫn có sở thích riêng và tôi muốn được là chính mình".

Bà mẹ 1 con khiến dân tình dụi mắt "tìm quần" vì gout mặc gây hoang mang.

Sở hữu đôi chân dài vượt trội, Zheng Mei chăm diện trang phục ngắn hết nấc khoe khéo "bảo bối" trời ban.

Nhiều người nhận xét, Zheng Mei đã là người phụ nữ có gia đình nên kiểu mặc này hoàn toàn không phù hợp, dễ gây mất thiện cảm ở nơi công cộng.

Áo croptop, áo 2 dây kết hợp quần hoặc váy ngắn với giày cao gót dường như là những item kinh điển luôn được Zheng Mei ưu ái khi đến chốn đông người.

Theo một cuộc khảo sát thăm dò về việc phụ nữ mặc áo 2 dây, quần sooc ở nơi công cộng được thực hiện trên Weibo cho thấy, 75% trong số 25 nghìn người tham gia khảo sát đều nhấn mạnh rằng bản thân họ không dám mặc như thế đến những nơi đông người. Hơn 40% tránh mặc gợi cảm quá đà vì e ngại ánh nhìn từ những người xung quanh. 25% chia sẻ, họ không dám mặc đồ quá ngắn vì bố mẹ, bạn trai không cho phép hoặc không thích và số còn lại thì sợ bị quấy rối tình dục.

Joy Lin - Một nhà nữ quyền ở Thượng Hải nhận định: "Từ thời xưa, phụ nữ Trung Quốc thường coi đôi chân mới là "thứ đắt giá" nhất trên cơ thể. Vào thời vua Càn Long, phụ nữ mà để nam nhân khác (không phải chồng) nhìn thấy đôi chân của mình bị coi là một điều cấm kị. Sau này, khi các xu hướng thời trang phương Tây bắt đầu du nhập vào các nước châu Á thì phái đẹp Trung Hoa mới diện những bộ đồ ngắn tôn lên lợi thế hình thể. Tuy nhiên, đó còn là sự đánh giá của mọi người về tính cách và đạo đức của một người đằng sau những gì cô ấy mặc. Nếu bạn mặc quần áo quá hở hang, họ sẽ nói bạn "hư thân mất nết" vì đang mời gọi người khác quấy rối. Nếu bạn mặc kín đáo, người ta bảo bạn là cổ hủ, cứng nhắc. Và nếu bạn ăn mặc bình thường, người ta lại gọi bạn là Dama (ý chỉ phụ nữ già)".

Việc mặc đồ quá ngắn sẽ bị đánh giá là "hư thân mất nết" vì đang mời gọi người khác quấy rối.

Một sự thật là, Trung Quốc không hề có bất kỳ quy định nào về việc phái nữ mặc gì đến nơi công cộng nhưng từ lâu, việc mặc kín đáo đã đi sâu vào tâm tưởng và trở thành một phần triết lý bắt buộc của một số người. Lu Heng, một nhà nghiên cứu tại Học viện nghiên cứu Khoa học và Xã hội ở Thượng Hải khẳng định: "Chúng tôi chưa bao giờ tự do trong ăn mặc. Chúng tôi chỉ tự do trong một giới hạn nhất định. Về việc mặc gì ở nơi công cộng, tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ nhấn mạnh đến tự do mà làm ngơ văn hóa địa phương và xã hội".

