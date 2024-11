Áo tắm cháy hàng sau khi Song Hye Kyo mặc

Theo Sinchew, chiếc áo tắm Song Hye Kyo mặc của thương hiệu đồ bơi nội địa Surfea, giá khoảng 274 NDT (hơn 900.000 đồng). Thiết kế đơn giản, kín đáo và phù hợp với những người không muốn khoe quá nhiều đường cong.

Bức ảnh Song Hye Kyo cũng nhận được nhiều quan tâm do diễn viên rất hiếm khi khoe ảnh mặc đồ bơi. Cô được nhiều bạn bè, người hâm mộ... khen dễ thương, tươi trẻ, đầy sức sống.

Song Hye Kyo mặc áo tắm bình dân. Ảnh: Instagram

Áo tắm Song Hye Kyo mặc của thương hiệu Surfea.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Cô thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm 2022, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây cô tham gia bộ phim Black Nuns, được cho là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2015, The Priests.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

Song Hye Kyo đón sinh nhật tuổi 43. Ảnh: Instagram

Thời gian này, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng sau gần một thập kỷ với Black Nuns. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 24/1 năm tới.

(Theo Sinchew)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]